Senat: Komisja wnosi o rozszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia wz. ze stanem wyjątkowym

Senacka Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniosła we wtorek o przyjęcie szeregu poprawek do ustawy ws. rekompensat dla firm w zw. ze stanem wyjątkowym. Część poprawek dotyczy rozszerzenia grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia, m.in. o sklepy spożywcze i przewóz turystów.

Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego zakłada, że rekompensaty będą przysługiwać przedsiębiorcom i rolnikom świadczącym usługi hotelarskie, pilotom wycieczek, przewodnikom turystyki, firmom gastronomicznym na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Zgodnie z ustawą, rekompensatę ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu podmiotu ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania ustawy rozszerzających krąg beneficjentów wsparcia o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek, zajmujących się przewozem turystów, kulturą, rozrywką i rekreacją. Pozytywnie odniosła się też do podniesienia progu wysokości rekompensaty z 65 do 80 proc. przychodu oraz skreślenia obligatoryjności przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy. W uchwalonej przez Sejm ustawie zapisano, że w celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie; jeżeli kwota rekompensaty przekracza kwotę 65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny.

Komisja przychyliła się też do poprawki Marka Martynowskiego i Grzegorza Biereckiego (PiS) stanowiącej, że wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł przyznać rekompensatę innym podmiotom niż te wskazane w ustawie.

Głosowanie poprawek przez Senat zostanie przeprowadzone jeszcze we wtorek.

Zgodnie z ustawą, aby dostać rekompensatę, uprawniony podmiot musi wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego wojewody. Mają się w nim znaleźć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Decyzję ws. rekompensaty wojewoda ma wydawać niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Decyzja wojewody jest ostateczna i prawomocna.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni mocą rozporządzenia prezydenta RP w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Stanem wyjątkowym są objęte 183 miejscowości w pasie o szerokości 3 km od granicy z Białorusią w części województw podlaskiego i lubelskiego.

