Senat: Komisja za dalszymi pracami nad ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko

Senacka komisja środowiska opowiedziała się w czwartek za dalszymi pracami nad nowelizacją ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Zaproponowała jedną poprawkę eliminującą rozbieżności w przepisach.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma usprawnić proces przygotowywania i realizacji inwestycji, w tym liniowych takich jak drogi, inwestycje wodne i przeciwpowodziowe, a także te związane z obronnością państwa.

Jak tłumaczyła podczas posiedzenia komisji wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, usprawniony będzie proces wydawania decyzji środowiskowych. Wskazała, że rozszerzono katalog inwestycji uznanych za strategiczne, które nie wymagają badania zgodności lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymieniła, że prowadzono zmiany w ustawach o kształtowaniu ustroju rolnego i o CPK, które mają na celu usprawnienie inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, m.in. poprzez doprecyzowanie przepisów o pracach wstępnych. Podkreśliła, że nowelizacja ma też przyspieszyć proces inwestycyjny budowy elektrowni atomowych, np. poprzez rezygnację z obligatoryjnego charakteru wstępnego raportu lokalizacyjnego.

Biuro Legislacyjne Senatu zauważyło, że część przepisów zawartych w nowelizacji nie było konsultowanych, a zmiany w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów zostały wprowadzone z ominięciem zasady trzech czytań. Zwróciło uwagę m.in. na nakładanie się regulacji tej ustawy z inną, też rozpatrywaną przez Senat, o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic. Biuro zaproponowało poprawkę eliminującą wykluczające się przepisy. I ta poprawka została zaakceptowana przez komisję.

Komisja nie poparła natomiast wniosku Alicji Chybickiej (KO) o odrzucenie ustawy w całości. Chybicka argumentowała, że ustawa jest "zamachem na gwarancje o zachowaniu standardów środowiskowych dla nieograniczonej liczby i rodzaju inwestycji". "Rząd może przepchnąć każdą praktycznie inwestycję w świetle tej ustawy. Projekt jest niejasny i rozszerzony w zasadzie o inwestycje wszelakie. Nie ma definicji inwestycji strategicznej. Niezabezpieczone jest odpowiednio środowisko, nie ma zasady prewencji, nie ma konsultacji środowiskowych, tylko jest jednorodna ocena jednego człowieka" - wyliczyła senator.

Nowelizacja przewiduje, że do katalogu inwestycji strategicznych zostaną dodane: linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Dla takich inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja ma również wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przyspieszyć sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Nowe przepisy będą wdrażać art. 2 ust. 4 unijnej dyrektywy ws. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Zgodnie z nim państwo członkowskie w wyjątkowych okolicznościach może zwolnić daną inwestycję ze stosowania przepisów dyrektywy. Resort klimatu i środowiska wyjaśniał, że oznacza to brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, przeprowadzenie uproszczonej oceny środowiskowej na etapie decyzji inwestycyjnej. Ma być to regulowane w rozporządzeniu rządu.

Zmieniono przepisy specustawy drogowej poprzez uchylenie przepisu o utracie mocy obowiązywania tej ustawy z ostatnim dniem grudnia 2050 r. Wprowadzono też zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawy o CPK, m.in. doprecyzowując zapisy dotyczące prac wstępnych, co ma przyspieszyć te inwestycje.

Ustawa bezterminowo wydłuży obecnie 10-letnie plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Będą one jednak podlegać przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizowane.

Nowelizacja pozwoli też na przyspieszenie inwestycji przeciwpowodziowych realizowanych przez Wody Polskie.

Nowe prawo odnosi się również do realizacji inwestycji atomowych. Przewidziano dodanie organów opiniujących w procedurze wydawania decyzji zasadniczej dla obiektów jądrowych. Zaproponowano też podniesienie maksymalnego poziomu wydatków na sfinansowanie nowych zadań dla Państwowej Agencji Atomistyki.

W trakcie prac sejmowych do noweli dodano zmiany, które mają uszczelnić transgraniczne przemieszczanie odpadów, a także ułatwić proces związany z nakazaniem usunięcia nielegalnie przemieszczonych odpadów. Podwyższono też kary administracyjne związane z nielegalnym przemieszczaniem odpadów do 1 mln zł. Kolejne zmiany mają usprawnić realizację projektów energetyki jądrowej. Zgodnie z nimi, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji nie będzie się stosować do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą). Ma to obniżyć koszty z tytułu wykonania umowy na roboty budowlane.

