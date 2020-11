Senat: Komisja za niewielkimi zmianami do noweli dot. postępowania ws. pomocy publicznej

Stworzenie specjalnego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy publicznej wpłacałby środki dla beneficjentów do czasu odpowiednich rozstrzygnięć instytucji unijnych - przewiduje nowela ustawy, do której senacka komisja zaproponowała techniczne poprawki.

Senacka komisja gospodarki w środę rozpatrzyła nowelę ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodziła się, by zaproponować do noweli kilka poprawek technicznych jakie sugerowali senaccy prawnicy.

Zgodnie z nowymi przepisami, będzie tworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który udzielający pomocy publicznej wpłacałaby środki dla beneficjentów. Pieniądze na tym rachunku byłyby gromadzone do momentu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE ważności lub nieważności decyzji Komisji Europejskiej w związku z udzieleniem pomocy publicznej.

"Gwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy" - czytamy na stronie Senatu.

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciel resortu aktywów państwowych pytany co się stanie ze środkami zgromadzonymi na tym rachunku w razie negatywnego dla udzielającego pomocy rozstrzygnięcia TSUE, odpowiedział że w większości przypadków wracałaby one do budżetu państwa, gdyż to państwo najczęściej udziela takiej pomocy.

Podczas prac nad nowelą w Sejmie poseł Krzysztof Tchórzewski (PiS) wskazywał, że ustawa jest bardzo ważna ze względu na polską ustawę o rynku mocy, która gwarantuje pomoc publiczną dla energetyki konwencjonalnej.