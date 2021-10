Senat: Komisja za nowelą mającą zmniejszyć ilość odpadów na składowiskach

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu pozytywnie oceniła we wtorek nowelę ustawy o odpadach wraz z zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne poprawką wykreślającą zapisy odnoszące się do bieżącego roku. Celem noweli jest zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

Nowe przepisy wdrażają do polskiego prawa postanowienia czterech unijnych dyrektyw odpadowych. Ich cel to zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców. Nowela ma też wpłynąć na ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko.

Zgodnie z przepisami unijnymi państwa członkowskie UE do 2035 r. zobowiązane są do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Podczas posiedzenia senackiej komisji Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało poprawkę wykreślającą z wyliczenia maksymalnego limitu wydatków będącego skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy punktów odnoszących się do 2021 r., jako że przepisy mają wejść w życie w 2022 r. Komisja pozytywnie oceniła poprawkę.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zasygnalizowała potrzebę wprowadzenia poprawki, by utrata statusu odpadów była możliwa w drodze wydania decyzji administracyjnej w oparciu o krótką procedurę. Zdaniem organizacji obecny kształt ustawy przyjętej przez Sejm wymaga długotrwałej procedury.

Nowelizacja m.in. zmienia definicję bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów, odpadów komunalnych. Dodaje również kolejne definicje dot. odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Ustawa wprowadza też wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu. Wyznacza ponadto do 2030 r. nowe, wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych - w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.

Nowe przepisy wprowadzają też zakaz przekazywania na składowiska odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu - z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik najlepszy dla środowiska.

Nowela przewiduje również, że od 2035 r. na składowiska będzie można przetrzymywać nie więcej niż 10 proc. odpadów komunalnych. Na lata 2025-2029 ten współczynnik został określony na maksymalnie 30 proc., a w latach 2030-2034 - na 20 proc.

Większość przepisów ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

