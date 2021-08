Senat: komisja za odrzuceniem specustawy pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

Senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu poparła wniosek o odrzucenie specustawy ws. inwestycji w Jaworznie i Stalowej Woli. Senatorowie wskazywali, że pozyskanie gruntów leśnych pod takie inwestycje może być niebezpiecznym precedensem, grożącym prywatyzacją Lasów Państwowych.

We wtorek senacka komisja nadzwyczajna jednogłośnie poparła wniosek o odrzucenie w całości ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Tego samego dnia ustawa będzie przedmiotem debaty także senackiej komisji gospodarki.

Jej cel to ułatwienie pozyskania gruntów leśnych pod inwestycje związane m.in. z elektromobilnością. Specustawa stanowi, że w ciągu dwóch lat od wejścia w życie nowych przepisów będzie można dokonać zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Dodatkowo specustawa przewiduje możliwość zamiany gruntów LP sąsiadujących z działkami, jakie mają być poddane zamianie w Jaworznie i Stalowej Woli. Zgodnie z ustawą zamianie miałoby podlegać w sumie ponad 1,2 tys. ha gruntów - 80 działek w obu miastach.

Senatorowie, podobnie jak i legislatorzy senaccy zwracali uwagę na prawne mankamenty ustawy, w tym te konstytucyjne. Odnosiło się to przede wszystkim do roli sejmowej komisji środowiska, która miałby każdorazowo opiniować zamianę gruntów. Podkreślano ponadto, że nowe przepisy nie były konsultowane z samorządami oraz z Krajową Radą Notarialną.

Przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski (KO), który złożył wniosek o odrzucenie ustawy przekonywał, że jest ona furtką do prywatyzacji Lasów Państwowych. Jak mówił, jeszcze nie słyszał tak krytycznej opinii o ustawie sporządzonej przez prawników. Przekonywał, że tereny pod inwestycje znajdują się w specjalnych strefach ekonomicznych - także na Śląsku - stąd nie ma potrzeby pozyskiwania dodatkowych gruntów i wycinania na nich lasów. Dodał, że już w obecnych przepisach istnieją rozwiązania, które pozwalają przejąć tereny od Lasów Państwowych. Senatorowie wskazywali ponadto na stratę, jaką poniesie Fundusz Leśny w związku z ustawą, a z którego dofinansowywane są parki narodowe.

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka przekonywał, że ustawa nie przyniesie szkody LP. Dodał, że władze Jaworzna już prowadzą prace mające na celu zmianę miejscowego planu przestrzennego. Podkreślał także, że radni Stalowej Woli jednogłośnie, ponad podziałami politycznymi, poparli specustawę. Informował również, że działki LP, jakie miałyby podlegać zamianie, znajdują się niedaleko obowiązujących stref inwestycyjnych, przez co łatwiej byłoby je zagospodarować.

Siarka zwracał uwagę, że ustawa ma charakter epizodyczny, czyli będzie obowiązywała przez dwa lata. Argumentował, że jeśli w tym czasie pojawi się inwestor, to odpowiednie grunty zostaną wylesione, a jeśli tak się nie stanie, to nie trzeba będzie tego robić i dokonywać zamiany gruntów. Jego zdaniem, zabezpieczeniem dla LP jest również to, że jeśli w ciągu 10 lat od zamiany na danym terenie nie zostanie przeprowadzona inwestycja, to wróci on do leśników.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera. W poniedziałek spółka ElectroMobility Poland informowała, że podpisana została umowa ze Skarbem Państwa, zgodnie z którą państwo obejmie nowe akcje spółki o wartości 250 mln zł. Dokapitalizowanie EMP ma pozwolić m.in. na wykonanie prac przygotowawczych związanych z budową fabryki Izery.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamiana lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych jest możliwa tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości. Specustawa wprowadza kilka zabezpieczeń. Jednym z nim jest wyłączenie z zamiany obszarów objętych formami ochrony przyrody m.in. obszarów Natura 2000. W ustawie znajduje się również zastrzeżenie, że w wyniku zamiany, LP będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

Zgodnie ze specustawą po dokonaniu zamiany, ewentualne usunięcie drzew i krzewów będzie należało do zadań LP, które zrobią to na własny koszt.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl