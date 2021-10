Senat: Komisja za poprawkami do ustawy wdrażającej system e-faktur

Senacka komisja finansów zaproponował kilka poprawek do nowelizacji ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Na razie nowy system, który ma zacząć funkcjonować od nowego roku, ma być fakultatywny dla firm.

Senacka komisja finansów zaproponowała w środę kilka poprawek do noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość zmian miała charakter precyzujący. Jedna z nich dotyczyła tego, aby wzór e-faktury został określony w rozporządzeniu do ustawy, a nie - jak stanowi nowela - w formie dokumentu elektronicznego w BIP. Senacki legislator zwracał uwagę, że jeśli materia ma charakter powszechnie obowiązujący, to musi być ona uregulowana także w akcie powszechnie obowiązującym, na co zwraca uwagę także orzecznictwo TK.

Zgodnie z nowelą faktura ustrukturyzowana będzie uznana za rodzaj faktury elektronicznej. Tym samym do faktur ustrukturyzowanych, co do zasady, będą miały zastosowanie ogólne regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych, za wyjątkiem przepisów szczególnych wprowadzanych nowelizacją.

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Nowe rozwiązanie na początku będzie miało charakter fakultatywny, a od 1 stycznia 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Zdaniem Ministerstwa Finansów skorzystanie z e-faktury przyspieszy zwrot VAT. Poza tym faktura trafi do bazy danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie też konieczności wydawania jej duplikatów. Korzystający z e-faktur będą mieli pewność, że trafi ona do kontrahenta, a dzięki standaryzacji dokumenty te będą łatwiejsze w użyciu. Łatwiejsze będą też wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach finansowo-księgowych.

E-faktury mają także zmniejszyć obowiązki przedsiębiorców - przede wszystkim podatnicy nie będą musieli przechowywać takich faktur, bo będą one w KSeF przez 10 lat. Poza tym podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia.

