Senat: Komisja za poprawkami do ustawy zwiększającej zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Senacka Komisja Infrastruktury poparła w piątek osiem poprawek do ustawy zwiększającej zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Część z przyjętych poprawek dotyczy m.in. finansowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

Senacka Komisja Infrastruktury rozpatrywała w piątek wnioski senatorów zgłoszone podczas czwartkowego posiedzenia Senatu do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Komisja rozpatrzyła i przyjęła osiem poprawek.

Jak tłumaczyła Beata Mandylis z Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu, poprawki 1,4,7 "znoszą możliwość corocznego przekazywania na Fundusz Cyberbezpieczeństwa środków finansowych z Funduszu Szerokopasmowego i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego".

Kolejne przyjęte poprawki (5 i 8) - jak powiedziała Mandylis - zmierzają do tego, aby zwiększyć o 100 mln zł corocznie środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Inna przyjęta przez komisję poprawka (nr 6) dotyczy wyłącznie środków na rok 2022.

"Ustawa stanowi, że na Fundusz Cyberbezpieczeństwa z zasobów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego będzie przekazane 10 mln zł - nie 100, jak się przewiduje w przepisach przejściowych" - powiedziała Mandylis.

Prace nad przygotowaną przez rząd ustawą prowadzono w trybie pilnym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Ma to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

Zgodnie z zapisami w ustawie Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W ustawie zapisano, że w roku utworzenia Fundusz zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł).

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, będzie przysługiwać osobom realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl