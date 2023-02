Senat: Komisja za ustawą o Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 bez poprawek

Senacka komisja rolnictwa poparła bez poprawek ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ustawa stwarza ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju.

W poniedziałek na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi senatorowie rozpatrywali przyjętą przez Sejm 8 lutego br. ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, która stwarza ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju.

Biuro Legislacyjne Senatu zgłosiło do ustawy 13 uwag wraz z propozycjami poprawek o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik sprzeciwił się zaproponowanym przez legislatorów poprawkom, podkreślając "pilność" procedowanej ustawy. Wyjaśnił, że jest potrzeba, żeby ustawa weszła w życie przed 15 marca br., kiedy ruszyć ma przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW na 2023 r.

Według resortu rolnictwa proponowane przez senackich legislatorów poprawki znajdą swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniach do ustawy.

Komisja nie zgłosiła żadnych poprawek do ustawy.

Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głownie do rolników, ale także do innych obszarów mieszkańców obszarów wiejskich - przedsiębiorców oraz samorządowców.

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała 25,2 mld euro.

Pomoc będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), z wyjątkiem niektórych interwencji, w przypadku których wsparcia będą udzielać samorządy województw.

Składanie wniosków o pomoc w ramach Planu Strategicznego oraz ich rozpatrywanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR.

Według autorów ustawy jej przepisy nastawione są na to, by jak najwięcej środków trafiło do rolników, którzy prowadzą małe i średnie gospodarstwa. Oprócz płatności podstawowej rolnicy mogą dostać także tzw. płatności związane, ONW (z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania) i inne dopłaty, np. z ekoschematów. Dzięki różnym dopłatom 97 proc. polskich gospodarstw będzie miało dopłaty na poziomie średniej unijnej.

