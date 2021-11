Senat: Komisja za ustawą zwiększającą zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Senacka komisja infrastruktury poparła we wtorek ustawę, która przewiduje dodatek do wynagrodzenia dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym, zapowiedziano jednak zgłoszenie do niej poprawek.

Prace nad przygotowaną przez rząd ustawą o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa prowadzono w trybie pilnym. Według sekretarza stanu w KPRM Janusza Cieszyńskiego, intencją autorów jest to, by ustawa weszła w życie przed powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W Senacie ustawą zajmowała się komisja infrastruktury. "Głównym celem jest ustawy jest zapewnienie administracji państwowej możliwości po pierwsze utrzymania ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy dzisiaj dla niej pracują, a którzy w wyniku presji płacowej rynku prywatnego w coraz większych liczbach odchodzą, a po drugie przyciągnięcia do pracy na rzecz państwa, na rzecz Polski osób, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, bo wiemy, że to jest takie zadanie, które jest coraz ważniejsze" - przekonywał we wtorek członków tej komisji Janusz Cieszyński. Wskazał, że w ostatnim tygodniu podobne przepisy przyjęto także w USA.

"Chcemy dzięki tej ustawie doprowadzić do sytuacji, dzięki której bez względu na to, w jakiej instytucji będzie zatrudniona dana osoba, to wysokość tego świadczenia teleinformatycznego, czyli tego dodatku na wzrost wynagrodzeń będzie taka sama. Bo mieliśmy takie doświadczenia, że w momencie, gdy powstawały nowe instytucje zajmujące się cyberbezpieczeństwem, to do tych instytucji - ze względu na to, że one powstawały i miały większe środki na działanie niż te zastane - do tych instytucji przechodzili eksperci" - powiedział Cieszyński.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji szereg poważnych zastrzeżeń do ustawy - łącznie z zarzutem niekonstytucyjności jednego z przepisów, dotyczącego niewypłacania świadczenia teleinformatycznego pracownikom, jeśli dana instytucja nie otrzymała na to środków finansowych - zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu. Część uwag Biura, dotycząca m.in. niekonsekwencji związaną z wypłatą świadczeń żołnierzom zawodowym wobec innych funkcjonariuszy, została pozytywnie oceniona przez Janusza Cieszyńskiego, część odrzucił on jednak jako nadmiernie ingerujące w merytoryczną treść ustawy.

Ryszard Świlski (KO) podkreślał w dyskusji, że choć popiera zwiększenie wynagrodzeń dla ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, to ma szereg uwag do ustawy i zamierza zgłosić do niej poprawki podczas posiedzenia plenarnego. "Nie mogę zgodzić się, żeby pieniądze NASK czy Funduszu Szerokopasmowego, które miały być przeznaczone na co innego, będą przerzucane na wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę, że pan premier mówił o bardzo dobrej sytuacji budżetu, powinniście płacić ludziom z budżetu" - podkreślił.

Ostatecznie członkowie komisji zdecydowali się zarekomendować przyjęcie ustawy wraz z jedną z poprawek zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne.

Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Fundusz ten będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W roku utworzenia Fundusz Cyberbezpieczeństwa zostanie zasilony środkami z budżetu państwa (do 150 mln zł), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego (do 100 mln zł) i z Funduszu Szerokopasmowego (do 100 mln zł).

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, przysługiwać będzie osobom realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego, w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

