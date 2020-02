Senat: komisja za większością ze 104 poprawek do budżetu na 2020 r.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych pozytywnie zarekomendowała w czwartek większość ze 104 poprawek do budżetu, odrzuciła wniosek PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Komisja rozpatrzyła w czwartek 95 poprawek złożonych przez senatorów podczas debaty budżetowej na posiedzeniu plenarnym oraz jeszcze raz oceniła poprawki przygotowane wcześniej przez tę komisję. Komisja odrzuciła wniosek senatorów PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Tym samym komisja zakończyła prace nad tegorocznym budżetem. Poprawki i tzw. wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek zostaną poddane pod głosowanie przez Senat.

Większość zarekomendowanych przez komisję poprawek to tzw. wnioski regionalne dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: budowy dróg, obwodnic, węzłów drogowych, linii kolejowych, dworców. Były też poprawki przeznaczające dodatkowe pieniądze na szpitale, ochronę przeciwpowodziową, teatry, czy stadiony, walkę z ASF.

Zarekomendowano zwiększenie o 250 mln zł środków z budżetu państwa przeznaczonych na udzielanie pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego.

Komisja opowiedziała się za zmianą poprawki dotyczącej wsparcia leczenia chorób nowotworowych. Zdecydowała, że na ten cel należy przeznaczyć 1 mld 920 mln zł, a nie 1 mld 950 mln zł, jak wcześniej proponowano.

Ponadto komisja zarekomendowała poprawkę, która przekazuje 3,7 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności, w tym 700 tys. zł na uroczystości upamiętniające strajki 1980 r. i powstanie NSZZ Solidarność, podczas gdy w poprzedniej wersji było to 3 mln zł na ECS.

W ustawie budżetowej na 2020 r. - uchwalonej przez Sejm 14 lutego - założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program "Senior+"; wyższe wydatki na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.