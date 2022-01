Senat: Komisja zdrowia m.in. za zwiększeniem finasowania na leczenie nowotworów i chorób serca

Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się za zwiększeniem w 2022 roku finansowania m.in. na leczenie szpitalne nowotworów i chorób serca, przeznaczeniem środków na leczenie niepłodności metodą in vitro oraz wzrostem środków na psychiatrię dzieci i młodzieży.

Komisja zdrowia zajęła się we wtorek kwestią finansowania ochrony zdrowia wynikającą m.in. z ustawy budżetowej na 2022 rok. Przyjęła trzy poprawki do ustawy budżetowej.

Pierwsza poprawka zakłada zwiększenie o 20 mld zł dotacji podmiotowej dla NFZ. Ma ona być przeznaczona na finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego oraz świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także rehabilitacji leczniczej.

Komisja opowiedziała się także za zwiększeniem o 100 mln zł wydatków bieżących na program leczenia niepłodności metodą in vitro.

"Mamy problem z dzietnością. Program ten był kiedyś finansowany i uważamy, że powinniśmy absolutnie do tego finansowania wrócić" - uzasadniła zaproponowaną zmianę do ustawy przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera.

Dodatkowo komisja zaproponowała zwiększenie o 100 mln zł środków przewidzianych na dofinansowanie lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży.

Senatorowie zaznaczyli, że budżet na ochronę zdrowia jest "absolutnie niewystarczający", szczególnie w obliczu trwającej od prawie dwóch lat pandemii, jak również wzrastającej inflacji, co wiązać się będzie ze zwiększeniem kosztów ponoszonych przez placówki lecznicze.

"Jeżeli wszyscy zgodnie nie zagłosujemy za tymi poprawkami i nie zwiększymy radykalnie dopływu środków finansowych, to tragedia, jaka jest w tej chwili (w ochronie zdrowia - PAP), będzie już nie od odwrócenia. I mam nadzieję, że minister zdrowia ma tę świadomość" - powiedziała.

Obecny na posiedzeniu komisji zdrowia wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zaznaczył, że 2022 rok będzie rokiem szczególnym, jeśli chodzi o finansowanie polityki zdrowotnej, ponieważ przyspieszono ścieżkę wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i po przyjęciu tzw. ustawy 7 proc. PKB wyniosą one w 2022 roku 133,6 mld zł.

"To istotne zwiększenie - bo wobec pierwotnych planów - jest to zwiększenie o ponad 4 mld zł. A w stosunku do 2021 roku to zwiększenie o ponad 13 mld zł" - zaznaczył Gadomski.

Dodał, że wyższe nakłady w tym roku wynikają: po pierwsze, ze zwiększenia składki zdrowotnej; po drugie, z podniesienia wydatków budżetowych w częściach, które dotyczą sektora ochrony zdrowia.

Przypomniał, że rosną one w 2022 roku do kwoty 24,9 mld zł, czyli w ujęciu rok do roku o 2,2 mld zł. Z kolei "koszty NFZ rosną o prawie 11 mld zł, do kwoty 108,3 mld zł".

W dyspozycji ministra zdrowia (część 46. budżetu) w tym roku - jak wyliczył dalej Gadomski - będzie prawie 15 mld zł, tj. więcej o 3 mld zł wobec kwoty zaplanowanej na 2021 roku.

Marszałek Sejmu Tomasz Grodzki podsumował, że "to budżet, który można określić jednym słowem - wszystko zostanie tak, jak jest". Zaznaczył, że spora część budżetu na ochronę zdrowia "pójdzie na prąd i gaz, procent PKB się nie zwiększy (…), czyli czeka nas stagnacja".

Natomiast senatorka Alicja Chybicka wskazała, że ten wzrost dla NFZ "będzie pochodził z kieszeni nas wszystkich - z podatku zdrowotnego, a nie części budżetowej, którą państwo powinno przeznaczyć na ochronę zdrowotną". Pytała, czy ten budżet pozwoli zlikwidować ponad 15 mld. zł dług szpitali i pozwoli funkcjonować ratownictwu medycznemu w taki sposób, by strażacy nie musieli wyjeżdżać do ratowania życia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl