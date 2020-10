Senat: Komisja zdrowia za pracami nad projektem znoszącym zakaz handlu w niedzielę

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę i jednoczesne zagwarantowanie pracownikom handlu prawa do co najmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu czterech kolejnych tygodni – to główne założenia projektu, który w poniedziałek poparła senacka komisja zdrowia.

W poniedziałek senacka komisja rozpoczęła rozpatrywanie tzw. ustawy covidowej. Nowelizacja przewiduje między innymi przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy.

Podczas posiedzenia komisji senator Adam Szejnfeld (KO) zaproponował rozpoczęcie praw nad nowym projektem, który uchyla zakaz handlu w niedzielę. Wyjaśnił, że nowy projekt przewiduje jednocześnie, że pracownicy handlu mieliby prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w ciągu czterech kolejnych tygodni. Senator argumentował, że zakaz handlu w niedzielę ma negatywne skutki gospodarcze, a także powoduje zwiększenie liczby osób robiących zakupy w piątek i w sobotę. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

Za rozpoczęciem prac nad nowym projektem głosowało sześciu senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowy projekt został zgłoszony na podstawie art. 69 regulaminu Senatu, który dotyczy tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej. Przewiduje on, że jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez Sejm komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię rozpatrywanej ustawy, to wraz ze sprawozdaniem dotyczącym tej ustawy może przedstawić wniosek o podjęcie nowej inicjatywy ustawodawczej.