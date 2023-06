Senat: Komisje poparły prawie wszystkie poprawki do noweli o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W czwartek senackie komisje poparły prawie wszystkie poprawki do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W czwartek senackie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury omawiały poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Spośród 42 zgłoszonych poprawek poparcie uzyskało 41 poprawek.

Akceptację komisji uzyskały m.in. poprawki, które uchylają przepis, pozwalający Radzie Ministrów występować do wojewody o zarządzenie w sprawie miejscowego planu w przypadku inwestycji strategicznych oraz zmiany, które dają samorządom możliwość decydowania o lokalizacji ferm przemysłowych na ich terenie. Senatorowie poparli przepisy, skracające okres wygaśnięcia warunków zabudowy do 2 lat, ale też pozwalające na wydłużenie terminu obowiązywania na wniosek inwestora.

Inna poprawka pozwala samorządom na ustalenie strefy zdegradowanej oraz strefy rewitalizacji bez przeprowadzenia diagnozy terenu objętego strefą. Senatorowie chcą także, aby samorządy mogły dotować do 50 proc. wartości prac konserwatorskich na nieruchomościach zabytkowych w strefie rewitalizacji. Poza tym senatorowie chcą powiązać wysokość podatku od nieruchomości z realizacją miejscowego planu przy zabudowie nieruchomości oraz chcą wydłużyć do 2028 roku czas na przygotowanie nowych planów.

Duża część poprawek przyjętych przez komisje to zmiany legislacyjne i porządkujące. Teraz ustawa wróci pod głosowanie Senatu.

Ustawa przewiduje nowe dokumenty i narzędzia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: plan ogólny, sporządzany obligatoryjnie dla całej gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Oprócz tego ustawa wprowadza Rejestr Urbanistyczny. Ponadto nowelizacja wyodrębnia nowy rozdział w ustawie, poświęcony w całości partycypacji społecznej w procesie planistycznym.

Zgodnie z ustawą plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r. Plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Nową formą planu miejscowego ma być zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, docelowo zastępujący tzw. specustawę mieszkaniową. Inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. W dokumencie doprecyzowano przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. obszar analizowany ograniczono do 200 m.

Ustawa przewiduje też uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego online.

