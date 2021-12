Senat: Komisje za nowelą ustawy covidowej, która m.in. przedłuża o pół roku ważność bonu turystycznego

Połączone senackie komisje infrastruktury i gospodarki poparły wraz z jedną poprawką redakcyjną, nowelizację ustawy covidowej, która m.in. przedłuża o pół roku ważność polskiego bonu turystycznego.

Połączone senackie komisje Infrastruktury oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, poparły w poniedziałek ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Komisje poparły również zaproponowaną przez senackie biuro legislacyjne redakcyjną poprawkę do noweli. Biuro zwróciło uwagę, że zawarte w ustawie pojęcie "kadra ucząca", które nie występuje w prawie oświatowym, zamienić na określenie "nauczyciele" albo "kadra nauczycielska", żeby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych.

Jak wskazywał w poniedziałek minister infrastruktury Marek Gróbarczyk, ustawa odnosi się w szczególności do rozwiązania problemu w zakresie regulacji utrzymania ważności dokumentów marynarskich, wypłaty Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z funduszu przeciwdziałania COVID-19 środków na pokrycie kosztów realizacji przez tę organizację zadań czy przedłużenie dofinansowania rekompensat za świadczenia zlecone przez organizatorów usług publicznych transportu zbiorowego. Inne związane z ustawą zadania to m.in. przekazanie do ministra infrastruktury zadań w zakresie melioracji z MRiRWM czy zapewnienie ciągłości obowiązywania planów gospodarowania wodami, w tym planów w zakresie zarządzanie ryzykiem powodziowym.

"W zakresie dofinansowania ustawa umożliwia finansowanie w 2022 r. (...) inwestycji w ramach infrastruktury zapewniającej dostęp do portu Szczecin-Świnoujście, umożliwia wsparcie organów prowadzących jednostki systemu oświaty w zakresie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne" - wymienił.

Dodał, że procedowane przepisy wydłużają też do 30 września 2022 r. termin na dokonywanie płatności za usługi hotelowe i turystyczne Polskim Bonem Turystycznym.

Podczas dyskusji nad ustawą senatorowie pytali o zadania w zakresie walki z COVID, za jakie PAŻP ma otrzymać rekompensatę. W imieniu ministra Gróbarczyka odpowiedział na nie wiceprezes PAŻP Klaudiusz Kott zapewnił, że zapisy ustawy covidowej zostały zrealizowane w pełnym zakresie. "W okresie do 13 grudnia operatorzy bezzałogowych statków powietrznych byli zobowiązani do zgłaszania swojej obecności w przestrzeni powietrznej (...). Liczba zgłoszeń do dnia dzisiejszego to 523 tys. 600 tys. statków zgłoszonych do systemu PANSA UTM będącego jedynym certyfikowanym w Europie i na świecie systemem do obsługi bezzałogowych statków powietrznych" - wyjaśnił. Dodał, że dzięki temu możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Wyjaśnił, że dzięki tzw. check-inom możliwe było "realizowanie bezkolizyjne operacji w trudnych okolicznościach i miejscach". Wskazał m.in. na wykonywane w tym okresie loty transportowe medyczne. "Jesteśmy jednym z niewielu krajów, które transportowały na krótkich i średnich trasach m.in. próbki i leki do obsługi pacjentów około covidowych" - stwierdził. Według niego cel ustawy z 2020 r. został spełniony.

Katrzyna Jędruszuk z resortu sportu i turystyki odniosła się do pytania Wojciecha Piechy (PiS) o wydłużenie obowiązywania bonu turystycznego do 30 września 2022 r. Wskazała, że w czasie od kiedy bon funkcjonuje lockdowny i ograniczenia w liczbie osób, które mogły korzystać z usług hotelarskich "wpłynęły na problemy z realizacją bonu". "Stąd propozycja legislacyjna jego przedłużenia. Liczymy na to, że szczególnie w okresie ferii zimowych będzie można skorzystać z tego bonu" - mówiła. Dopytywana o szczegółowe dane dot. wykorzystania bonu wskazała, że zostaną one przekazane na piśmie.

autorki: Magdalena Jarco, Longina Grzegórska-Szpyt

maja/ lgs/ skr/

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl