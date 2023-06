Senat: Komisje za poprawkami do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senackie komisje zaproponowały we wtorek poprawki do nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chcą m.in., by gminy miały czas na uchwalenie planów ogólnych do 2028 r.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne - plan ogólny, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz Infrastruktury przyjęły we wtorek poprawki zaproponowane przez senackich legislatorów. Inne zaakceptowane poprawki zmierzają m.in. do wydłużenia terminu, jaki gminy będą miały na uchwalenie planu ogólnego, do 2028 r.

Zgodnie z ustawą plan ogólny ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jego ustalenia będą podstawą do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, docelowo zastępujący tzw. specustawę mieszkaniową. Inwestor będzie mógł np. zobowiązać się do budowy szkoły lub wsparcia takiej inwestycji. W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. obszar analizowany ograniczono do 200 m.

Ustawa przewiduje też uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego on-line.

