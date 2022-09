Senat: Komisje za ustawą o wyrobie napojów spirytusowych

Senackie komisje poparły nowelę ustawy o wyrobie napojów spirytusowych, która m.in. wdraża unijne przepisy dotyczące etykietowania napojów spirytusowych.

W poniedziałek połączone senackie komisje rolnictwa i rozwoju wsi oraz gospodarki narodowej i innowacyjności poparły nowelę ustawy o wyrobie napojów spirytusowych, wraz z kilkoma zaproponowanymi poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.

Podczas komisji senaccy legislatorzy zwrócili uwagę, że w przyjętej przez Sejm nowelizacji znalazły się przepisy wykraczające poza materię ustawy. Jak wyjaśnili, chodzi o zapis o pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w katastrofie ekologicznej na Odrze, który został dodany do noweli jako poprawka. Zarekomendowali jego wykreślenie z uwagi na fakt, że poprawka dotyczy ustawy, która nie została podpisana przez prezydenta i nie weszła jeszcze w życie.

Zgodnie z rekomendacją biura legislacyjnego, senator Jolanta Hibner zgłosiła poprawkę przewidującą wykreślenie z noweli tego zapisu.

Przedstawiciele rządu, zwłaszcza Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeciwni byli wykreśleniu tego zapisu z noweli, powołując się na "przesłankę wyjątku od reguły" zasady legislacyjnej. Argumentowali przy tym, że ten zapis "łata dziurę legislacyjną", która spowoduje, że wielu przedsiębiorców poszkodowanych w katastrofie ekologicznej na Odrze nie uzyska pomocy. Jak tłumaczyli, wynika to z pomyłki pisarskiej w ustawie o pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w katastrofie ekologicznej na Odrze. Naprawa tej pomyłki wymaga czasochłonnego procesu legislacyjnego, co spowoduje opóźnienie w przekazaniu wsparcia grupie poszkodowanych przedsiębiorców.

Poprawka została odrzucona przez komisje.

Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych, reguluje zasady nadzoru nad procesem leżakowania i etykietowania napojów spirytusowych. Nadzór będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i za jej zgodą producent będzie mógł umieszczać informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) napoju spirytusowego. Jest to o tyle ważne, że od długości leżakowania zależy smak i jakość, co przekłada się na jego wyższą cenę. Takie rozwiązanie da konsumentom pewność co do wieku trunku.

Nowe przepisy określają tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w unijnym rozporządzeniu; przekazuje dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kompetencję do prowadzenia rejestrów m.in. wyrobów spirytusowych i tytoniowych. Dotychczas rejestr produkcji alkoholi był w gestii resortu rolnictwa.

Ustawa wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy. Takie przepisy dotyczą np. barów i restauracji. Obecnie przepisy nie regulują tej kwestii.

Przewidziano też zaostrzenie kar za nielegalną produkcję i przetwarzanie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych pozbawienie wolności do 8 lat. Obecna kara - to maksymalnie 3 lata więzienia.

