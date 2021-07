Senat nie zgłosił poprawek do specustawy dot. Światowego Forum Miejskiego

Senat przyjął w piątek bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach w związku z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

W piątkowym głosowaniu senatorowie byli jednomyślni.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Wydarzenie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, ubiegłoroczna miała miejsce w Abu Zabi - stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że 26-30 czerwca 2022 roku Katowice będą celem kolejnego spotkania, zdecydowano w maju 2019 r. Forum po raz pierwszy odbędzie się w Europie środkowo-wschodniej. Hasło przewodnie katowickiej edycji wydarzenia brzmi "Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości".

Na mocy specustawy m.in. powstanie zespół ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego skupiający przedstawicieli administracji centralnej, samorządowej, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ekspertów. Regulacja określa także kwestie związane z finansowaniem forum. W tym roku wydatki budżetowe na jego organizację sięgną do 68,4 mln zł, w przyszłym do 124,9 mln zł - w sumie maksymalnie 193,3 mln zł. Miasto Katowice dołoży ponad 11 mln zł.

Największe koszty - w sumie do 140 mln zł, wobec 185 mln zł wydatków przy konferencji COP24, która odbyła się w Katowicach w grudniu 2018 r. - wiążą się ze sprawami logistyczno-technicznymi. Na przykład wynajęcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz pobliskiej hali widowiskowo-sportowej Spodek, z dodatkowymi usługami, ma kosztować 18,8 mln zł brutto (przy COP24 - 21 mln zł). W projekcie uwzględniono też większą część wkładu finansowego Polski do UN-Habitat, rzędu 8 mln USD.

Działania promocyjno-medialne pochłoną ok. 17 mln zł, a zapewnienie bezpieczeństwa przez policję i inne służby ok. 13 mln zł. Tłumaczenia na kilka języków i język migowy będą kosztować w sumie ok. 3,5 mln zł, zabezpieczenie medyczne poniżej 1 mln zł, a działania związane m.in. z system rezerwacji miejsc hotelowych ok. 800 tys. zł. Planowane są też wydatki na przystosowanie wybranych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Specjalne rozwiązania zaproponowane w projekcie mają m.in. ułatwić koordynację działań zaangażowanych w organizację forum instytucji - administracji rządowej i samorządowej, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo itp. Specustawa wyłącza niektóre zakupy spod regulacji Prawa zamówień publicznych - dotyczy to przypadków, w których wartość zamówienia jest niższa od unijnego progu 139 tys. euro lub poniżej 750 tys. euro dla usług społecznych.

Wśród tematów katowickiego Forum będą m.in. sprawiedliwa i zrównoważona przyszłość miast, ekologiczne rozwiązania dla ośrodków miejskich, mobilność miejska, innowacje i technologie, budowanie odporności miast oraz wdrażanie programów ich rewitalizacji.

