Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027

Senat nie zgłosił we wtorek na posiedzeniu plenarnym poprawek do ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ustawa stwarza ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju.

Wcześniej ustawa była rozpatrywana na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa, która także nie zaproponowała poprawek.

Zarówno poseł sprawozdawca komisji Jerzy Chróścikowski (PiS) jak i przedstawiciel strony rządowej - wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaapelowali o pilne procedowanie ustawy i nie wnoszenie poprawek, gdyż musi ona wejść w życie przed 15 marca br. tj. terminem rozpoczęcia zbierania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Podczas posiedzenie Senatu nie było dyskusji.

Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głownie do rolników, ale także do innych obszarów mieszkańców obszarów wiejskich - przedsiębiorców oraz samorządowców.

Według autorów ustawy jej przepisy nastawione są na to, by jak najwięcej środków trafiło do rolników, którzy prowadzą małe i średnie gospodarstwa. Oprócz płatności podstawowej rolnicy mogą dostać także tzw. płatności związane, ONW (z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania) i inne dopłaty, np. z ekoschematów. Dzięki różnym dopłatom 97 proc. polskich gospodarstw będzie miało dopłaty na poziomie średniej unijnej.

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała 25,2 mld euro.

