Senat: Nowela dot. informowania o emitowanych zanieczyszczeniach - ponownie do komisji

Z powodu odmiennych wniosków senackich komisji w sprawozdaniach do nowelizacji ustawy dostosowującej polskie przepisy do europejskich regulacji dotyczących rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń, Senat w piątek ponownie skierował ustawę do komisji w celu przygotowania wspólnego sprawozdania.

Senat w piątek na posiedzeniu plenarnym zajmował się ustawą o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Ustawa dostosowuje przepisy w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Według jej autorów, nowe rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia liczby dokumentów przekazywanych do KE. Przepisy dotyczą także kar pieniężnych nakładanych na prowadzących instalację

Najpierw ustawą zajmowały się senackie komisje: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz środowiska, które wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu wniosła o wprowadzenie poprawek.

Jak poinformowała podczas piątkowego posiedzenia prowadząca obrady wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), w dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków o charakterze legislacyjnym.

"Ale komisje przedstawiły odmienne wnioski. Proszę komisję środowiska, komisję gospodarki narodowej i innowacyjności oraz komisję nadzwyczajną ds. klimatu o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania" - powiedziała Morawska-Stanecka.

Dodała, że głosowanie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec tego posiedzenia Senatu.

W ustawie m.in. wprowadza się obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja emitująca zanieczyszczenia z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Nowe przepisy wprowadzają też nowe sankcje administracyjne dla prowadzących instalację. Kara pieniężna w wysokości 5 tys. zł będzie mogła być nakładana za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu. Kara może zostać nałożona za nieprzekazanie przez prowadzącego instalację w terminie, danych o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów.

Nowela zakłada też karę za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu odpowiednich raportów przez zakład. Jej wysokość określono na 200 zł.

Nowe regulacje wprowadzają też widełki - od 5 do 25 tys. zł - kary za niezapewnienie przez prowadzącego instalacji odpowiedniej jakości przekazywanych danych.

Przepisy regulują też kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl