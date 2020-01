Senat: nowela dot. ulgi podatkowej dla dotacji na zakup elektryków trafi na głosowanie

Nowela przewidująca zwolnienie z podatku dotacji na zakup samochodów elektrycznych trafi na głosowanie w Senacie. Podczas czwartkowej debaty nie zgłoszono do niej poprawek.

Senator Paweł Arndt (KO) przedstawiając w czwartek stanowisko komisji budżetu i finansów publicznych z prac nad nowelizacją ustawy o PIT i CIT zauważył, że zmiana jest krótka, stosunkowo prosta i nie budzi kontrowersji. "Natomiast w trakcie prac komisji wywołała pewną dyskusje" - przyznał.

Wyjaśnił, że zwrócono uwagę, iż ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej około połowy lutego. Natomiast, jak mówił Arndt, reguła jest taka, że ustawy podatkowe powinny wejść w życie do 30 listopada poprzedniego roku.

"Ponieważ jest to jednak ustawa korzystna dla podatników, tutaj zastrzeżeń nie było" - wyjaśnił. Dodał, że dyskusje wywołał także brak konsultacji zmian, ponadto mówiono o problemie emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza.

Wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda poinformował, że zmiana wpisuje się w szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska. "Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT - PAP) właśnie te wyzwania w wielu aspektach realizuje" - powiedział.

Senator Ryszard Świlski (KO) pytał m.in. o to, na jakim etapie jest projekt polskiego auta elektrycznego, a Stanisław Ożóg (PiS) - czy mówienie, że napęd elektryczny jest zeroemisyjny nie jest nadużyciem, bowiem produkcja energii elektrycznej daje większą emisję niż silnik diesla.

"Zdecydowanie tak. Dlatego ten fundusz wystartuje w tym roku, bo naszym celem nie było wspieranie bardzo drogich jednostek napędzanych energią, która pochodzi z nie do końca odnawialnych źródeł" - powiedział Gawęda. "To problem bardzo poważny, bo kwestia wykorzystania elektrycznych pojazdów w prosty sposób nie przyczynia się do ograniczenia emisji" - dodał wiceminister.

Propozycję nowych przepisów przygotowali posłowie PiS. Zakładają one zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dla wsparcia na zakup nisko i zeroemisyjnych pojazdów, udzielanego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Według autorów noweli nowe przepisy będą mieć korzystny wpływ na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze m.in. usług publicznego transportu zbiorowego, innowacji oraz sektora motoryzacji. Zwolnienie z podatku przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wsparciem ze środków Funduszu.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą wypłacane środki, powstał w lipcu 2018 r. Jest on dedykowany niskoemisyjnemu transportowi oraz paliwom alternatywnym. Zasilany jest m.in. z tzw. opłaty emisyjnej doliczanej do benzyn i oleju napędowego.

W przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi 30 proc. ceny nabycia, lecz nie więcej niż 37,5 tys. zł. Dotacja może być udzielona, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 tys. zł.

Dotację można otrzymać również na zakup pojazdów napędzanych wodorem. W tym przypadku wysokość wsparcia wynosi 30 proc. ceny zakupu takiego pojazdu, jednak nie więcej niż 90 tys. zł. Maksymalna cena zakupu takiego pojazdu to 300 tys. zł.