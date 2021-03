Senat: Nowelizacja Prawa celnego trafi na głosowanie

Senat rozpatrzył w środę na posiedzeniu plenarnym nowelizację Prawa celnego, której celem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności importowych, ale także zmiany dotyczące gier hazardowych. Ustawa trafi na głosowanie, które odbędzie się pod koniec posiedzenia.

Sprawozdanie z prac komisji budżetu i finansów publicznych przedstawił senator Kazimierz Kleina (KO). Jak poinformował, komisja zarekomendowała przyjęcie dziewięć poprawek, które zostały poparte przez resort finansów.

"Ta ustawa w większości swoich punktów upraszcza postępowanie administracyjne, postępowanie podatkowe, postępowanie celne. Myślę, że w dużej części czy nawet w pełni, to będzie ustawa korzystna dla podatników. Podstawowym celem zmian jest ujednolicenie procedury wydawania przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymiarem należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów" - tłumaczył senator.

Wyjaśnił, że w obecnym stanie prawnym w przypadku importu towarów podlegającym należnościom celnym i podatkowym, mimo że te postępowania dotyczą tego samego stanu faktycznego, to prowadzone są odrębnie.

"Dotychczasowe rozwiązanie wpływa negatywnie na szybkość, efektywność i ekonomikę postępowania" - ocenił Kleina. Dodał, że czynności procesowe są dublowane, w sprawie jednego zgłoszenia celnego trzeba wydawać kilka decyzji wymiarowych, a to oznacza, że całe postępowanie jest wydłużone.

"Ustawa (...) eliminuje dualizm celno-podatkowy i ujednolica procedurę związaną z wymiarem należności celno-importowych wprowadzając rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach związanych z importem" - powiedział.

Kleina zauważył, że nowela obejmuje także kilka innych ustaw, m.in. dotyczącą gier hazardowych. Zaznaczył, że pojawiły się wątpliwości, bowiem część przepisów proponowanych przez rząd i uchwalonych przez Sejm łagodzi bardzo ostre regulacje przyjęte kilka lat temu. Zakładały one, że w miejscu, w którym były nielegalne salony gier przez 5 lat nie można prowadzić legalnych gier.

Jak tłumaczyła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, celem wprowadzenia pięcioletniej karencji było wówczas zapobieżenie kojarzeniu przez graczy legalnych salonów z nielegalnymi. "Natomiast po kilku latach funkcjonowania tego rozwiązania (...) analiza tych rozwiązań doprowadziła do wniosku, że dalsze ograniczanie szarej strefy w zakresie gier hazardowych na automatach, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony graczy przed negatywnymi skutkami hazardu wymaga zniesienia tego zakazu" - powiedziała.

Dodała, że nie będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z tym, iż gracze przestaną w ogóle grać, ale w celu ich ochrony i ochrony społeczeństwa konieczne jest skierowanie ich aktywności do legalnych salonów gier.

Podczas posiedzenia senatorowie nie złożyli dodatkowych poprawek. Jak poinformował marszałek senatu Tomasz Grodzki, głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Nowela dotyczy ujednolicenia i usprawnienia wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów oraz wprowadzenia rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Obejmuje też zmiany dotyczące gier hazardowych. Przewiduje m.in. skrócenie procedur wpisywania nielegalnych stron z hazardem do specjalnego rejestru czy zdjęcie części ograniczeń dotyczących wynajmu lokali na salony gier. Skrócony zostanie również okres przechowywania sygnału audiowizyjnego z salonów z 3 lat do roku.

Należności celne, należności podatkowe oraz opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego i wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat jednego postępowania.

Nowelizacja wprowadza ponadto rozwiązanie dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Dzięki temu cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. Według rządu będzie to korzystne nie tylko dla nich samych, ale i dla płatników ich zatrudniających oraz organów podatkowych - przyczyni się do prawidłowego rozliczenia podatków.

Nowe rozwiązania przewidują też zwrot opłaty paliwowej w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego; dotychczas było to zadanie naczelnika urzędu skarbowego.

