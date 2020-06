Senat odrzucił nowelizację ustawy o drogach publicznych

Senat odrzucił w czwartek nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zakładającą m.in. oparcie poboru opłat o pozycjonowanie satelitarne i wykorzystanie darmowej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty.

Za jej odrzuceniem głosowało 53 senatorów, przeciw było 43, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz stanowisko Senatu trafi do Sejmu.

Wcześniej senacka komisja infrastruktury rekomendowała odrzucenie nowelizacji. Przedstawiając we wtorek stanowisko komisji, senator Halina Bieda powiedziała, że wątpliwości komisji wzbudził fakt, że nowela jako projekt poselski nie była konsultowana z zainteresowanymi środowiskami, ponadto prowadzi do nadmiernej inwigilacji.

"Nasze obawy budzi przeniesienie pracowników z Inspekcji Transportu Drogowego do Krajowej Administracji Skarbowe mimo zapewnienia, że stanie się to na mocy porozumienia, nie znamy jego szczegółów" - dodała Bieda.

Wiceminister finansów, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska przekonywała we wtorek, że podstawowym celem proponowanej zmiany jest zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego sposobu poboru opłat od przewoźników drogowych. Ustawa umożliwi płynne przejście z jednego systemu poboru w drugi.

Wiceminister mówiła też, że nowela ułatwi pobór opłat i ograniczy koszty użytkowników dróg.

Nowelizacja przewiduje, że poborem opłaty elektronicznej i za autostrady będzie się zajmował szef Krajowej Administracji Skarbowej, który przejmie to zadanie od Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Chodzi o skonsolidowanie zadań administracji dotyczących poboru danin i opłat.

Nowe przepisy przewidują, że system poboru będzie oparty o technologię pozycjonowania satelitarnego, a nie jak to jest obecnie, o system radiowy. Zmiany mają też umożliwić korzystającym z dróg publicznych możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu poboru opłat. Może to być smartfon, tablet, czy urządzenia pokładowe zamontowane w pojeździe wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych.

Nowelizacja ma ponadto zagwarantować możliwość wykorzystania bezpłatnej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty elektronicznej, umożliwić przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie systemów geolokalizacyjnych dla przedsiębiorców transportowych, rozszerzenia zakresu swoich usług o możliwość obsługi w zakresie uiszczania opłaty elektronicznej.

Dzięki nowelizacji mają też zostać ograniczone koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. Nie trzeba już będzie kupować specjalnych urządzeń działających w oparciu o obecnie działający system radiowy, tylko można będzie wykorzystywać już istniejące urządzenia wykorzystujących technologię pozycjonowania satelitarnego.

Nowe rozwiązania mają zapewnić ponadto w pełni elektroniczny proces obsługi korzystających z dróg krajowych. Nowelizacja nie przewiduje podniesienia opłat dla przewoźników za przejazd po drogach.