Senat podjął uchwałę ws. 40. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Senat podjął w środę uchwałę w sprawie 40. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Senatorowie wyrazili w uchwale "swoje głębokie uznanie i podziękowanie założycielom, członkom i władzom NSZZ Rolników Indywidualnych +Solidarność+".

Za uchwałą opowiedziało się 81 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała przypomina, że "czterdzieści lat temu, 12 maja 1981 roku, po wieloletniej walce rolników, została zarejestrowana pierwsza w powojennej historii Polski, niezależna od władz komunistycznych, chłopska organizacja związkowa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych +Solidarność+".

"W wyniku wydarzeń drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to powstawały pierwsze komitety samoobrony chłopskiej, m.in. w Zbroszy Dużej (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej), Łowisku (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej) oraz Ostrówku (Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej), a później w wyniku porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, Zjazdu Zjednoczeniowego w Poznaniu oraz porozumień bydgoskich z kwietnia 1981 roku doszło do powstania i zarejestrowania związku zawodowego rolników. Umożliwiło to legalne działanie środowiska rolniczego upominającego się o prawa, godność i podmiotowość polskich rolników. Walka o rejestrację i możliwość jawnej działalności, wsparta przez NSZZ +Solidarność+ oraz Kościół Katolicki, w szczególności Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i biskupa Ignacego Tokarczuka, ze względu na swój charakter są wydarzeniami bez precedensu w najnowszej historii Polski. Wpisują się one znacząco w całą historię ruchu solidarnościowego, a tym samym w proces obalania władzy komunistycznej i odzyskania przez Polskę niepodległości" - wskazano w uchwale.

Przypomniano, że "w okresie stanu wojennego i delegalizacji Związku oraz na przestrzeni lat osiemdziesiątych znakomita część Jego działaczy za swoją działalność była prześladowana i represjonowana, a w stanie wojennym internowana w ośrodkach odosobnienia. Represje nie ominęły również ich rodzin, a także gospodarstw".

W uchwale zwrócono uwagę, że "to także działacze rolniczej +Solidarności+ dostarczali żywność dla strajkujących w zakładach pracy, stoczniach i kopalniach oraz kolportowali i tworzyli, w szczególności na wsi, podziemną prasę związkową".

Oceniono, że "uhonorowanie postawy i zaangażowania działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych +Solidarność+, którzy od ponad 40 lat nieprzerwanie działają na rzecz gospodarstw indywidualnych i polskiej wsi, kształtowania ustroju rolnego państwa oraz szeroko pojętego strukturalnego i instytucjonalnego kształtu otoczenia rolnictwa, jest niezwykle ważne".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę i znaczenie istnienia w Polsce niezależnych rolniczych związków zawodowych oraz dziedzictwo i wkład, jakie rolnicza +Solidarność+ wniosła w walkę o suwerenność, niepodległość i przemiany demokratyczne w Polsce, wyraża swoje głębokie uznanie i podziękowanie założycielom, członkom i władzom NSZZ Rolników Indywidualnych +Solidarność+, wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania i zarejestrowania, a także tym, którzy wspierali i wspierają Związek i Jego członków" - głosi uchwała Senatu.

