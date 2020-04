Senat: połączone komisje zarekomendowały poprawki do ustawy dot. tarczy antykryzysowej

W czwartek rano połączone senackie komisje budżetu, gospodarki, samorządu i zdrowia zarekomendowały szereg poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zaproponowali m.in. czasowe zniesienie handlu w niedziele. .

W czwartek połączone senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Zdrowia zaproponowały szereg poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Senatorowie rekomendowali m.in. usunięcie zapisu umożliwiającego Prezesowi Rady Ministrów ustanowienie dnia wolnego oraz przepisów ułatwiających budowę masztów antenowych. Byli również przeciw zapisom dotyczącym zbierania i gromadzenia numerówr PESEL przez Pocztę Polską.

Komisje senackie zarekomendowały poprawkę wprowadzającą odpłatności z budżetu państwa dla przedsiębiorców za wykonanie zadań zleconych przez rząd, wojewodów i innych przedstawicieli administracji publicznej, zamiast ze środków własnych firmy.

Senatorowie połączonych komisji opowiedzieli się za poprawkami wprowadzającymi m.in. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla dzieci uczących się w szkole podstawowej na cały okres zamknięcia szkół w czasie epidemii. Opowiedzieli się też za zasiłkiem chorobowym od pierwszego dnia kwarantanny.

Opowiedzieli się ponadto za umożliwieniem robienia przez laboratoria odpłatnych badań na obecność koronawirusa oraz za podwyższeniem ryczałtu dla szpitali o min. 15 proc. Byli też, za obowiązkowymi testami na koronawirusa dla medyków i ratowników, którzy mieli styczność z osobami zakażonymi oraz za specjalnym dodatkiem dla pracowników służby zdrowia, będącym gratyfikacją za prace w nadgodzinach. Zaproponowali poprawkę dot. funduszu na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Komisje opowiedziały się również za ułatwieniami w otrzymaniu świadczenia postojowego dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz za poprawką zwalniającą w II kwartale 2020 rolników z części składek na KRUS oraz za czasowym zniesieniem handlu w niedziele.

Senatorowie dyskutowali o poprawkach dotyczących rozszerzenia zwolnienia z ZUS dla firm założonych przed 1 kwietnia oraz mówili o rozszerzeniu zwolnienia z ZUS w wysokości 100 proc., który zdaniem opozycji powinien objąć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Przedstawiciel rządu, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber poparł propozycje objęcia pomocą firmy powstałe przed 1 kwietnia, a nie jak początkowo zakładano, przed 1 marca.

W związku z tym senatorowie Ryszard Bober (PSL) i Adam Szeinfeld (KO) wycofali swoje poprawki, które rozszerzały zwolnienie z pełnej wysokości składek na ZUS firm małych i średnich. Jak zaznaczył senator Szeinfeld "pracuję nad tym, by zgłosić swoją poprawkę na posiedzeniu plenarnym".

Na komisji przeprowadzono dwie reasumpcję głosowania m.in. ws. poprawki przewidującej składanie wniosków tylko drogą elektroniczną. W ponownym głosowaniu poprawka upadła.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przyjęta przez Sejm 9 kwietnia, rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.