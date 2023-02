Senat poparł ustawę o Planie Strategicznym dla WPR bez poprawek

Senat poparł ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, nie wnosząc do niej poprawek. Ustawa stwarza ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju.

Za ustawą zagłosowało 93 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senatorowie nie zgłosili poprawek do ustawy ani podczas prac nad ustawą w senackiej komisji rolnictwa, ani na posiedzeniu plenarnym.

Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców.

