Senat: propozycje poprawek do ustawy podatkowej będą zbierane do piątku

Do piątku senatorowie mają czas na składanie propozycji poprawek do ustawy podatkowej wdrażającej Polski Ład. Głosowanie nad poprawkami ma odbyć się w środę 27 października – zapowiedział Kazimierz Klejna, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

W środę senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża rządowy program Polski Ład.

"Kluczowe zmiany wprowadzane przez ustawę to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. W wyniku wprowadzenia tej ustawy osoby zarabiające płacę minimalną nie zapłacą podatku, podobnie jak 2/3 emerytów. Zmiany zostawią w kieszeniach Polaków ponad 17 mld zł" - powiedział w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski .

Jak powiedział Kazimierz Klejna, przewodniczący komisji, do piątku senatorowie oraz organizacje społeczne mają czas na składanie poprawek do ustawy. Głosowanie nad proponowanymi poprawkami ma odbyć się w środę 27 października.

"Ta ustawa musi zostać albo odrzucona w całości, albo musi być w stosunku do niej zastosowane tak długie vacatio legis, żeby od razu przygotować nowelizację. Uważam, że vacatio legis w okresie 12 miesięcy to za mało, jedynym wyjściem będzie 3-letnie vacatio legis i do takiej poprawki będę się skłaniał" - powiedział w środę senator Adam Szejnfeld (KO).

Z kolei senator Antoni Mężydło (KO) zapowiedział zgłoszenie poprawek, które zaproponował Związek Dużych Rodzin 3+. Jak mówił Łukasz Wojdak, wiceprezes Związku, jego przedstawicielom "zależy na osiągnięciu ilorazu rodzinnego, w ramach którego dochód liczy się nie na podatnika, ale na członka rodziny". Jednak ze względu na zaawansowanie prac legislacyjnych, Związek chciałby wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku już dla rodzin z trojgiem dzieci, a także likwidacji drugiego progu podatkowego dla rodzin z dużą liczbą dzieci.

W trakcie obrad senackiej komisji głos zabierali przedstawiciele innych organizacji społecznych i instytucji. Na przykład prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz upominał się o zwolnienie z podatku bankowego nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych, a także m.in. wydłużenie okresu, w którym trzeba zintegrować terminale płatnicze z kasami online.

Przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców apelowali m.in. o wprowadzenie do ustawy zmian w kwestii wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność, a więc np. na powrót do składki liczonej kwotowo w przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (obecnie w ustawie jest to 4,9 proc. dochodu) czy zmniejszenie liczby progów dla składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem z trzech do jednego.

Zastrzeżenia zgłaszała także Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która kwestionowała obecny kształt przepisów o podatku minimalnym.

Dodatkowo swoje zastrzeżenia do ustawy zgłosili przedstawiciele biura legislacyjnego Senatu, wg których niezgodny z konstytucją był sposób procedowania ustawy w Sejmie. Poza tym wskazali 14 rozwiązań zawartych w ustawie, które mogą być sprzeczne z ustawą zasadniczą, w tym np. zmiana zasad odliczenia podatków dla osób samotnie wychowujących dzieci czy Jednolity Plik Kontrolny PIT i CIT, w ramach którego przedsiębiorcy mają wysyłać fiskusowi dane księgowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl