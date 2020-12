Senat przekaże Sejmowi projekt ustawy, który ma uzupełnić tzw. tarcze pomocowe dla firm

Do Sejmu trafi projekt ustawy uzupełniający tarcze pomocowe dla firm - zdecydował w czwartek Senat. Zawiera on m.in. o propozycję, by przedsiębiorstwa objęte całkowitym zakazem prowadzenia działalności otrzymały środki na pokrycie kosztów umowy leasingu.

Chodzi o projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego autorami jest grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej (KO).

Większość senatorów poparła w czwartek uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jak uzasadniał potrzebę wniesienia projektu senator Adam Szejnfeld (KO), uzupełnia on dotychczasowe tarcze o "kolejne ważne propozycje, które mają służyć po pierwsze przedsiębiorcom, po drugie pracownikom tych przedsiębiorstw, po trzecie także szeroko rozumianym obywatelom".

"W założeniu projektodawcy, proponowane rozwiązania pozwolą ograniczyć negatywne skutki epidemii zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. Koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są wprawdzie olbrzymim obciążeniem dla budżetu państwa, niemniej brak kompletnego wachlarza rozwiązań systemowych, które pozwolą przeciwdziałać skutkom epidemii, koszty te wielokrotnie zwiększy" - czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie zaproponowano m.in., by przedsiębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej otrzymywali z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności ponoszonych także na podstawie umowy leasingu i ubezpieczenia rzeczy od jej utraty.

W projekcie ustawy przewiduje też m.in. umożliwienie złożenia do właściwego organu albo właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosku o wydawanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów (interpretacji indywidualnej), z których wynika obowiązek publicznoprawny; wsparcie przedsiębiorców, którzy zostali objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności. Autorzy projektu proponują, aby podmioty te mogły otrzymać z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym m.in. ponoszonych na podstawie umowy: na dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej, na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, a także najmu lub dzierżawy.

Kolejne rozwiązania zawierają wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności przez mikroprzedsiębiorcę, w tym zatrudniającego pracowników, na okres do sześciu miesięcy. Zgodnie z projektem, w trakcie zawieszenia pracownikowi mikroprzedsiębiorcy będzie przysługiwało świadczenie postojowe.

"Oczekuje się, że projektowana ustawa poprawi rozwiązania systemowe regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, dzięki czemu negatywny wpływ pandemii oraz działań, mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego jednostkę chorobową COVID-19 na sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych będzie zmniejszony" - czytamy.

Projekt zakładał początkowo zniesienie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanu, który obowiązywał, jako ostatni, zakazu handlu w niedzielę, wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu w niedzielę oraz czynności związanych z handlem w niedzielę. Jednak w trakcie prac senatorowie zdecydowali o wykreśleniu tych artykułów z projektu.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.