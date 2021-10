Senat: przepisy dot. przejmowania składów podatkowych - do prezydenta

Senat w piątek nie wniósł poprawek do noweli ustawy o podatku akcyzowym. Nowe przepisy pozwolą na to, by w momencie przejęcia składu podatkowego, dotychczasowy jego posiadacz nie musiał płacić akcyzy od produktów znajdujących się w tym składzie.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie jednomyślnie głosowało 100 senatorów. Teraz nowela ustawy o podatku akcyzowym trafi do podpisu prezydenta.

Celem nowych przepisów jest likwidacja barier dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z prowadzeniem składów podatkowych, w których znajdują się produkty akcyzowe takie jak np. napoje alkoholowe, papierosy czy paliwa. Takich podmiotów w Polsce jest ok. 800.

Nowe przepisy umożliwią kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości, na której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który w tym samym miejscu będzie prowadzić swój skład podatkowy.

Obecnie zawieszenie poboru akcyzy nie następuje, jeśli skład przejmuje następca prawny, który wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego posiadacza składu. W innych przypadkach, zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga cofnięcia zezwolenia akcyzowego dotychczasowemu podmiotowi i konieczność wydania nowego - nowemu podmiotowi, który będzie prowadzić skład. Zgodnie z obowiązującym prawem, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wiąże się z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy od towarów akcyzowych znajdujących się w takim składzie, co oznacza dla przedsiębiorcy, konieczność zapłacenia podatku akcyzowego od tych produktów.

Po nowelizacji przepisów, po zmianie prowadzącego skład nie trzeba będzie odprowadzać akcyzy od produktów w nich się znajdujących.

