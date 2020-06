Senat: Przepisy wdrażające dyrektywy podatkowe UE trafią na głosowanie

Przepisy wdrażające do polskiego prawa unijne dyrektywy podatkowe trafią na głosowanie Senatu; podczas środowego posiedzenia plenarnego senatorowie nie zgłosili poprawek do ustawy, której zadaniem jest także uszczelnienie systemu.

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie z prac nad ustawą w komisji budżetu i finansów publicznych przedstawił Grzegorz Bierecki (PiS). Poinformował, że komisja ta we wtorek jednogłośnie zarekomendowała Senatowi przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

"Ustawa stanowi implementację trzech dyrektyw Rady UE" - powiedział Bierecki. Wskazał m.in, że pakiet dotyczy struktur hybrydowych, transgranicznych schematów optymalizacyjnych, kwestii rozliczeń VAT wynikających z transakcji łańcuchowych, uproszczenia i ujednolicenia na terenie UE regulacji dotyczących magazynowania w systemie call off, identyfikacji VAT przy stawce 0 proc.

Senator zwrócił też uwagę na implementację wyroku TSUE dotyczącego rozliczeń zwrotu podatku w systemie Tax Free.

"Łączna korzyść budżetowa z tej ustawy, zgodnie z informacją pana ministra (finansów - PAP) na posiedzeniu to 1 mld 600 mln zł" - podsumował senator.

Uchwalona pod koniec maja przez Sejm nowelizacja składa się z trzech części. Pierwsza wprowadza przepisy uszczelniające system podatku CIT, implementujący dyrektywę ATAD2 w zakresie przepisów o kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Ma ona przeciwdziałać unikaniu opodatkowania - zabezpieczać państwa UE przed międzynarodową, agresywną optymalizacją podatkową.

W ramach implementacji ATAD2 do polskiego systemu wprowadzone zostaną regulacje mające na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Dotyczy to sytuacji, w których różne podmioty lub wydatki oceniane są w różny sposób, jako podlegające lub niepodlegające opodatkowaniu, podlegające lub niepodlegające odliczeniom w różnych krajach UE. Umiejętne korzystanie przez firmy z odmiennych sposobów oceny zjawisk przez przepisy i organy w różnych krajach UE, może prowadzić do osiągnięcia przez nie nieuzasadnionych korzyści. Chodzi np. o kilkakrotne odliczanie tych samych płatności, kosztów lub strat od dochodu osiąganego w różnych krajach.

Druga grupa rozwiązań - które znalazły się w noweli - dotyczy zmiany ustawy o VAT i implementacji dyrektywy 2018/1910 w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku VAT, dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Trzecia grupa zmian dotyczy dokończenia transpozycji dyrektywy MDR w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Zawiera również przepisy doprecyzowujące regulacje dot. informacji o schematach podatkowych. Dyrektywa MDR dotyczy obowiązku przekazywania organom podatkowym państw członkowskich informacji o schematach podatkowych realizowanych przez zarejestrowane w Polsce firmy. Implementacja tej dyrektywy została podzielona na dwa etapy, z których pierwszy wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. wraz z ustawą wprowadzającą w Polsce obowiązek raportowania o krajowych i międzynarodowych schematach podatkowych.

Nowela jest drugim etapem implementacji dyrektywy MDR. Nakłada na szefa KAS obowiązek przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym innych państw członkowskich.