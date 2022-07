Senat przyjął kilka poprawek do nowelizacji ustawy o obronie ojczyzny

Senat jednogłośnie poparł w czwartek nowelizację ustaw o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wraz z sześcioma poprawkami, które dotyczą m.in. zasad udzielania zaliczek w przypadku umów międzynarodowych.

Za nowelizacją głosowało 99 senatorów - wszyscy uczestniczący w głosowaniu. W związku z przyjęciem poprawek ustawa wróci teraz do Sejmu.

Uchwalona przez Sejm 7 lipca nowelizacja przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych - poza obligacjami BGK będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne. Przepisy odnoszą się także do zaliczek udzielanych przez MON w związku z zamówieniami obronnymi i do środków ze źródeł zagranicznych innych niż fundusze unijne.

Nowelizacja przyjęta w Sejmie zakłada, że zasady udzielania zaliczek (np. wysokość zaliczki, konieczność co najmniej częściowego spłacenia pierwszej zaliczki przy udzielaniu kolejnej) nie obowiązują w przypadku umów międzynarodowych, zawieranych np. z rządem USA w ramach procedury FMS (Foreign Military Sales), stosowanej przy sprzedaży za granicę uzbrojenia używanego przez wojsko amerykańskie, lub we współpracy z Agencją Wsparcia i zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency, NSPA).

Na mocy jednej z senackich poprawek wykreślono jednak z noweli przepis stanowiący, że przepisów o zasadach udzielania zaliczek m.in. "nie stosuje się do zamówień podlegających szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym". Poprawkę tę poparło 55 senatorów, przeciw było 43, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Z kolei inna z senackich poprawek uzupełniła przepis mówiący, że szef MON "planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

"Każdego roku udział polskiego przemysłu zbrojeniowego wynosi nie mniej niż 30 proc. wszystkich wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych" - stanowi zdanie dodane senacką poprawką do tego przepisu.

Propozycja tej nowelizacji trafiła do Sejmu jako projekt poselski, jednak - na co zwracała wówczas uwagę opozycja - wnioskodawcy powoływali się na analizy MON wskazujące na konieczność zmian w obowiązującej od 23 kwietnia ustawie o obronie ojczyzny.

Wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz odnosząc się w Sejmie o zarzutów opozycji, uspokajał, że zniesienie ograniczeń w wypłacie zaliczek dotyczy wyłącznie zakupów w ramach FMS i nie będzie stosowane w przypadku innych kontraktów. Zapewnił, że plan finansowy Funduszu Wsparcia jest "nierozerwalnie związany" z programem rozwoju sił zbrojnych, plany zakupów będą przedstawiane komisji.

Uchwalona 11 marca br. ustawa o obronie ojczyzny zastąpiła 14 ustaw, w tym o powszechnym obowiązku obrony, o finansowaniu i modernizacji sił zbrojnych oraz ustawę pragmatyczną, znowelizowała kilkadziesiąt innych. Wprowadziła nowe rodzaje służby wojskowej, a także nowe, pozabudżetowe źródła finansowania wydatków obronnych, jak wpływy z obligacji, spadków i darowizn.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl