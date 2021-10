Senat przyjął nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 r.

Senat w piątek zaakceptował nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 r. Większość poprawek, przyjętych przez izbę wyższą, ma charakter legislacyjny i porządkujący

Senat w piątkowym głosowaniu przyjął nowelizację ustawy okołobudżetowej na 2021 r. Ustawa ta stanowi uzupełnienie nowelizacji budżetu na ten rok.

Większość poprawek, które przyjął Senat, ma charakter legislacyjny i porządkujący. Do ustawy okołobudżetowej wprowadził on także poprawkę, która nakazuje rządowi przygotowanie planu wydatków niewygasających - a więc takich, których poniesienie i rozliczenie ma nastąpić później niż do końca marca przyszłego roku - a także przedstawienie Sejmowi i NIK informacji o realizacji tych wydatków.

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie wprowadza ustawa okołobudżetowa na 2021 r., jest utworzenie w jednostkach budżetowych funduszu nagród na rok bieżący czy przeznaczenie 1 mld zła na dodatkowe subwencje na jednostki badawcze w ramach sieci badawczej Łukaszewicz. W ustawie zaplanowano także dodatkowe środki w wysokości 1 mld zł dla gmin na inwestycje w wodociągi oraz dodatkowe 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją. Prawie 1,25 mld zł ma zostać przeznaczone na odkupienie akcji spółki PKP PLK od PKP SA.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl