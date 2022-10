Senat przyjął poprawki do ustawy wydłużającej działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.

Senat w czwartek przyjął blisko 30 poprawek do noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; większość poprawek Senatu jest legislacyjna i porządkująca. Ustawa m.in. zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do 2022 r.

Za ustawą zagłosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwko, nikt się nie wstrzymał. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Senatorowie w czasie prac w komisjach zgłosili 28 poprawek do ustawy, z których Senat w czasie głosowania zaakceptował wszystkie. Ustawa teraz wróci do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych poprawek.

Większość poprawek Senatu ma charakter legislacyjny i porządkujący, jednak niektóre wprowadzają duże zmiany w treści ustawy. Wśród nich jest m.in. wykreślenie przepisów, które w 2023 r. utrzymują stawki VAT na obecnym poziomie - czyli 8 i 23 proc., zaś od 2024 r. wysokość stawek VAT uzależniają od wydatków na obronność. Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy, jeśli wydatki na obronność łącznie w budżecie i w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych będą przekraczać 3 proc. PKB, stawki VAT pozostaną na poziomie 8 i 23 proc. Poprawka Senatu zmierza nie tylko do obniżenia stawek już od 2023 r., ale także do rezygnacji z uzależnienia ich wysokości od wydatków na obronność.

Inna ze znaczących poprawek Senatu dotyczy minimalnego podatku dochodowego. W ustawie zawarto przepisy, które mają na celu m.in. odroczenie wejścia w życie regulacji o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023) przy jednoczesnej zmianie progu rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany. Ten próg rentowności został ustalony na 2 proc., tymczasem Senat zaproponował powrót do poziomu 1 proc.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawiera także m.in. przepisy wydłużające działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do ustawy, oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Samo utrzymanie obniżonych stawek VAT przez kolejne dwa miesiące spowoduje ubytek dochodów budżetu państwa na poziomie 4,8 mld zł.

Ustawa zmienia także przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, łagodzi kwestie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawia regulacje dotyczące przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

