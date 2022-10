Senat: Soboń: każdy punkt procentowy inflacji to 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa

Każdy punkt procentowy inflacji to jest 4,7 mld zł więcej dochodów w budżecie państwa, po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki - powiedział w środę w Senacie wiceminister finansów Artur Soboń. Poinformował także, że ostatnie zmiany w PIT i CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Senat rozpatrywał w środę nowelizację ustawy o CIT, która m.in. wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. Nowela zawiesza też na dwa lata przepisy o podatku minimalnym oraz utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i kolejnych latach, wiążąc je z wydatkami na obronę. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 3 proc. PKB.

Podczas dyskusji po raz kolejny padły słowa krytyki do Polskiego Ładu, wprowadzonego od 1 stycznia tego roku, a później zmienionego od 1 lipca. Senatorowie pytali też o to, jakie są wpływy z VAT do budżetu państwa w związku z wysoką inflacją.

"Każdy punkt procentowy inflacji to jest, powiedzmy, 4,7 mld zł dochodów w budżecie państwa więcej. Oczywiście po drugiej stronie generuje to jednakowo wysokie wydatki" - odpowiedział wiceminister finansów.

Poinformował też, że ostatnie zmiany w PIT i obecne w CIT kończą zmiany w Polskim Ładzie. Jak przekonywał, rozwiązania podatkowe, które weszły w życie po 1 stycznia tego roku, są bardzo dobre dla podatników. "Są rozwiązania, które musieliśmy korygować w związku z ich negatywną ocenę przez podatników i płatników. W przypadku CIT są to rozwiązania o charakterze rocznym, ale to też jest odpowiedź na wątpliwości, które się pojawiły" - podkreślił Soboń.

Odnosząc się do skutków rozpatrywanej nowelizacji dla budżetu państwa wiceszef MF przekazał, że każdy miesiąc funkcjonowania tarczy antyinflacyjnej to mniejsze wpływy z VAT o 2,4 mld zł i o 200 mln zł mniej z akcyzy, natomiast zawieszenie podatku minimalnego oznacza 1,6 mld zł niższe wpływy do budżetu. Dodał, że w tym drugim przypadku jest to szacunek hipotetyczny, który zostałby zweryfikowany, gdyby podatek został wprowadzony.

Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl