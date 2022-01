Senat: Ustawa budżetowa na 2022 r. wraca do komisji

Ustawa budżetowa na 2022 r. wraca do komisji. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem senackiej komisji finansów senatorowie zgłosili do ustawy kolejne poprawki, dotyczące m.in. zwiększenia wsparcia, w tym subwencji oświatowej dla samorządów oraz budowy dróg.

Poprawki zgłoszono podczas wtorkowego posiedzenia, na którym Senat zajmował się sprawozdaniem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Komisja zaproponowała 16 poprawek do ustawy budżetowej. Na posiedzeniu plenarnym przedstawiał je senatorom sprawozdawca komisji Kazimierz Klejna (KO).

Klejna wskazywał, że zdaniem komisji wskaźniki inflacji, a także m.in. dochody podatkowe i zysk NBP zostały w ustawie budżetowej istotnie niedoszacowane, więc dochody budżetowe będą w istocie znacznie wyższe niż zaplanowano, co komisja uwzględniła w swoich poprawkach. Urealniła - opisywał - więc m.in. wskaźnik inflacji - z 3,3 proc. - do poziomu podanego przez prezesa NBP na koniec listopada tj. do 7,6 proc. Komisja zaproponowała też poprawkę zmieniającą średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla rewaloryzacji emerytur i rent z 3,6 na 7,8 proc.

Senator KO zarzucał także, że konstrukcja budżetu jest nieprzejrzysta, a duża cześć wydatków państwa idzie poza budżetem, a przez to poza kontrolą parlamentu. "W praktyce funkcjonuje jakby równoległy budżet" - podkreślał. Zwracał też uwagę, że ustawa nie uwzględnia planowanych obniżek podatków, więc będzie musiała być nowelizowana.

Jak mówił, największą zaproponowaną przez komisję finansów poprawką w budżecie jest poprawka zwiększająca środki na NFZ o 20 mld zł, co - opisywał - oznacza wzrost o prawie 20 proc. "Ta suma jest i tak niska w stosunku do rzeczywistych potrzeb" - podkreślał senator Kleina. W jego ocenie w związku z sytuacją pandemiczną finansowanie służby zdrowia będzie "najistotniejszym priorytetem bieżącego roku".

Wśród poprawek zaproponowanych przez komisję finansów Kleina wymienił także dodatkowe 10 mld zł na transformację energetyczną, a także dodatkowe środki w kwocie 6,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, który - jak mówił - powinien nastąpić już od 1 stycznia tego roku.

Według Kleiny, komisja proponuje także zwiększenie 690 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach, prokuraturach, Straży Granicznej i Policji.

Jak referował senatorom Kazimierz Kleina, komisja finansów zaproponowała także przywrócenie środków na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. Chodzi o 39,8 mln zł, które Sejm przeznaczył na naukę języka polskiego w Niemczech. Senator KO wskazał, że komisja finansów nie proponuje skreślenia finansowania dla tego ostatniego punktu, a tylko jest przeciwna pomniejszeniu środków np. na naukę języka kaszubskiego.

Wśród zaproponowanych przez komisję finansów poprawek znalazło się także zwiększenie dopłat dla rolników na zakup nawozów o 140 mln zł, dodatkowe 100 mln zł na leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, wprowadzenie specjalnej rezerwy na telefon zaufania, zwiększenie wydatków na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu, dodatkowe 50 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz dodatkowe 4 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności.

Senatorowie dyskutowali także we wtorek nad wnioskiem mniejszości o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek. Sprawozdawca mniejszości Grzegorz Bierecki podawał w wątpliwość założenie komisji finansów, że prognozy dotyczące przychodów podatkowych i zostały zaniżone, w związku z czym nie będzie z czego sfinansować "obietnic bez pokrycia" proponowanych w poprawkach komisji. Zarzucał także, iż poprawki komisji odbierają pieniądze m.in. na Trybunał Konstytucyjny, KRRiT, IPN, Sąd Najwyższy, KPRM, Agencję Rezerw Strategicznych czy rekompensaty za zwolnienia z abonamentu dla TVP i PR.

Stanowisko rządu do proponowanych przez senacką komisję finansów zmian jest negatywne. Obecny na wtorkowym posiedzeniu Senatu wiceminister finansów Sebastian Skuza przekonywał, że zmiany dotyczące przychodów budżetowych i wskaźnika inflacji zaproponowane przez senatorów są nieuzasadnione. "Do kwestii założeń budżetowych trzeba podchodzić całościowo i nie można wybiórczo zmieniać jednych wskaźników, nie pokazując ich efektów na drugich" - ocenił. Przyznał jednocześnie, że inflacja w 2022 r. będzie wyższa niż została przyjęta w ustawie, ale "na poziomie prac nad projektem ustawy budżetowej nie było tu prognoz tak dalece odbiegających od prognoz przyjętych przez MF". Zwrócił też uwagę, że "inflację emerycką" szacuje się inaczej niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i ze względu na specyfikę wzrostu cen "inflacja emerycka" może się okazać niższa od inflacji konsumenckiej".

Senatorowie zgłosili podczas wtorkowej debaty kolejne poprawki, dotyczące m.in. zwiększenia wsparcia, w tym subwencji oświatowej dla samorządów oraz budowy dróg. Ustawa wróci więc do komisji finansów w celu ich rozpatrzenia.

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.

