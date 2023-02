Senat Ustawa deregulacyjna wróciła do komisji

Podczas drugiego czytania ustawy deregulacyjnej w Senacie zgłoszone zostały do niej poprawki. Ustawa ponownie została skierowana do komisji.

We wtorek w Senacie odbyło się drugie czytanie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, czyli ustawy deregulacyjnej. Podczas debaty senatorowie zgłosili poprawki do tej ustawy, toteż została ona skierowana do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz do Komisji Ustawodawczej, które mają przygotować wspólne sprawozdanie na temat zgłoszonych poprawek.

Podczas debaty senator Adam Szejnfeld (Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej) zgłosił także wniosek o odrzucenie ustawy.

Pod koniec stycznia Sejm przejął ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Wprowadza ona zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy modyfikuje zasady uzyskiwania pozwolenia na broń.

Ustawa podnosi także kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonej do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Ustawa wprowadza także zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Ustawa zmienia również kodeks postępowania cywilnego, prawo geodezyjne i kartograficzne czy Kodeks wykroczeń.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, których termin wejścia w życie jest inny.

