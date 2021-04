Senat: ustawa dot. efektywności energetycznej wraca do komisji

Podczas debaty w Senacie zostały zgłoszone poprawki do ustawy dot. efektywności energetycznej. Została więc ponownie skierowana do komisji senackich. Ustawa wdraża przepisy unijnej dyrektywy z 2018 r.

Poprawki zostały zgłoszone przez senatora Stanisława Gawłowskiego (niez.), senator Joannę Sekułę (KP), senatora Janusza Pęcherz (KO) oraz senator Magdalenę Kochan (KO) i w związku z tym ustawa wraca do senackich komisji: gospodarski narodowej i innowacyjności, środowiska i nadzwyczajnej ds. klimatu w celu ich rozpatrzenia.

Wcześniej ustawą zajmowały się już senackie komisje. Zgłosiła do niej poprawki tylko nadzwyczajna komisja ds. klimatu.

Podczas debaty senatorowie krytycznie ocenili projekt wskazując, że ogranicza się on do głównie do wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy. Zwracano także uwagę, że wiele pieniędzy rząd zmarnował na ratowanie gospodarki węglowej przesuwając pieniądze z sektora energetyki.

Unijna dyrektywa, która została wprowadzona do krajowych przepisów, nakłada na Polskę wyższe obowiązki w zakresie oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. Ustawa uelastycznia system białych certyfikatów poprzez wprowadzenie dla podmiotów zobowiązanych dodatkowej możliwości wykonania obowiązku oszczędzania energii przez finansowanie tzw. programów bezzwrotnych dofinansowań. Tzw. białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Tzw. programy bezzwrotnych dofinansowań, polegają na przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła u odbiorców końcowych. Programy te powinny przyspieszyć proces modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, co jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Ustawa ponadto poszerza katalog podmiotów zobowiązanych w ramach systemu białych certyfikatów o podmioty wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu do celów transportowych. Ma to spowodować bardziej równomiernie rozłożenie obciążenia i uniknąć podwyższenia wysokości obowiązku oszczędności energii obecnym podmiotom zobowiązanym, czyli sektoraenergetycznego, ciepła, gazu.

Głosowanie nad ustawą przewidziane jest jeszcze podczas obecnego posiedzenia Senatu.

