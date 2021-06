Senat: ustawa dot. społecznych agencji najmu trafi do podpisu prezydenta

Nowela ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która wprowadza m.in. społeczne agencje najmu, trafi do podpisu prezydenta. W piątkowym głosowaniu Senat zdecydował o niezgłaszaniu do niej poprawek.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 50 senatorów, 48 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Chodzi o przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw, którą Sejm przyjął 28 maja.

Senat w piątkowym głosowaniu zdecydował, że nie będzie do niej proponował żadnych poprawek. To głosowanie zgodne z rekomendacjami połączonych senackich komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury, które pracowały nad ustawą i opowiedziały się za niezmienianiem treści ustawy. W czwartek członkowie obu komisji nie poparli również poprawek zgłoszonych podczas środowej debaty w Senacie przez senatora Jacka Burego.

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw zakłada m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Według założeń noweli model SAN pozwoli gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Nawiązanie przez samorząd współpracy z SAN ma bowiem umożliwić wykorzystanie w tym celu istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu. Jednocześnie działalność SAN ma łagodzić negatywne skutki epidemii na rynku najmu w związku ze zmniejszeniem się liczby osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania.

Ustawa określa podmioty uprawnione do prowadzenia działalności SAN oraz zasady działania Agencji, które będą specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, SAN-y będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu. Zdaniem resortu rozwoju, obniżka może wynieść nawet ok. 20 proc. Dodatkową zachętą dla właścicieli do wydzierżawiania lokali są zapisane w noweli zwolnienia podatkowe, w tym zwolnienie z podatku VAT.

