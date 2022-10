Senat: Ustawa o Centralnym Azylu dla Zwierząt wraca do komisji

Ustawa o Centralnym Azylu dla Zwierząt, do którego mają trafiać zwierzęta nielegalnie wwiezione do Polski lub takie, które były przedmiotem nielegalnego handlu, wraca ponownie do komisji.

Ustawa ws. utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt wraca ponownie do komisji środowiska, gdzie rozpatrzona zostanie poprawka zgłoszona na piśmie podczas dyskusji na czwartkowym posiedzeniu plenarnym Senatu.

Ustawa zakłada, że w Centralnym Azylu dla Zwierząt będą przetrzymywane zwierzęta należące w szczególności do: inwazyjnych gatunków obcych, gatunków dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem (tzw. gatunki CITES), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, gatunków objętych ochroną gatunkową.

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom - po uregulowaniu ich statusu prawnego.

Azyl ma współpracować głównie z organami celnymi oraz Policją, jeśli chodzi o transport przejętych zwierząt, oraz z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami, które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji.

Centralny Azyl dla Zwierząt ma powstać na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.

Polacy chcą kredytów ze stałą stopą procentową. Zobacz rozmowę z Jerzym Kwiecińskim, wiceprezesem Banku Pekao SA

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl