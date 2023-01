Senat: Ustawa o fundacji rodzinnej - wraca do komisji

Senatorowie zgłosili w środę kolejne poprawki do ustawy o fundacji rodzinnej; w związku z tym regulacja została ponownie skierowana do prac w komisji. Jedna z poprawek obliguje do przeprowadzenia po 3 latach oceny działania przepisów i przedstawienia jej parlamentowi.

Ustawa wprowadza nowe w polskim prawodawstwie rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej. Ma ona pozwolić firmom rodzinnym na stabilną dzielność po śmierci lub po przejściu na emeryturę właściciela firmy. We wtorek senackie komisje ustawodawcza i gospodarki zaproponowały 65 poprawek do ustawy, w tym doprecyzowanie zakresu działalności w ramach gospodarstwa rolnego, którą będzie mogła prowadzić fundacja rodzinna.

Podczas środowej debaty senatorowie zgłosili kolejne poprawki do ustawy. Jak mówił Adam Szejnfeld (KO), jedna z zaproponowanych poprawek wprowadza obowiązek przeprowadzenia po 3 latach od wejścia w życie ustawy oceny, jak przepisy o fundacji rodzinnej zadziałały w praktyce i przedstawienia jej Sejmowi i Senatowi.

Szejnfeld, który był sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej, podkreślił, że praca nad tą ustawą powinna być wzorem, jak tworzyć prawo, mimo zaproponowania kilkudziesięciu poprawek. Zwrócił uwagę, że przy opracowaniu nowych przepisów współpracowali partnerzy społeczni, eksperci, przedstawiciele rządu jak i parlamentu, co dało "dobry efekt".

Jerzy Czerwiński (PiS) złożył poprawkę usuwającą artykuł, który wprowadza zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W jego ocenie obecne brzmienie ustawy spowoduje, że dowolna fundacja rodzinna i powiązany z nią beneficjent będzie mógł, nie będąc rolnikiem, nabyć dowolny areał. Druga z poprawek - wyjaśnił - zmierza do usunięcia zapisu o tym, że fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk-Patkowska zaznaczyła, że w Polsce jest ok. 830 tys. firm rodzinnych. Zauważyła, że bardzo często dzieci nie chcą kontynuować działalności swoich rodziców. Zaznaczyła, że wniesienie ziemi do majątku fundacji rodzinnej będzie wymagało kontroli KOWR.

Zgodnie z ustawą, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów.

Fundacja rodzinna będzie ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane.

Przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

