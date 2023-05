Senat: ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej wraca do komisji

Podczas drugiego czytania ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej w Senacie zostały zgłoszone poprawki. W efekcie ustawą zajmą się ponownie komisja budżetu i finansów publicznych oraz komisja gospodarki narodowej i innowacji.

W środę w Senacie odbyło się drugie czytanie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Podczas debaty zostały zgłoszone poprawki do ustawy, toteż wróci ona teraz do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji.

Celem ustawy jest - jak tłumaczył w Senacie wiceminister finansów Piotr Patkowski - uregulowanie działalności polegającej na udzielaniu pożyczek lombardowych. Ustawa narzuca przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tym zakresie konieczność przyjęcia formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, ustala także minimalne wymagania kapitałowe. Poza tym przedsiębiorca musi dokonać wpisu do rejestru, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ustawa ogranicza także maksymalną wysokość odsetek, pobieranych przez lombardy, do poziomu, który jest określony w Kodeksie cywilnym. Z kolei wysokość kosztów pozaodsetkowych, jakie będą mogły pobierać lombardy, będzie zależeć od długości umowy; ich maksymalna wysokość jednak nie będzie mogła przekroczyć 45 proc.

Jednak podczas debaty najwięcej wypowiedzi poświęcono zapisom, które zostały wprowadzone do ustawy podczas prac w Sejmie, które dotyczyły objęcia rolników ochroną, przysługującą konsumentom. Tym samym rolnicy byliby chronieni w taki sposób zarówno w stosunku do firm lombardowych, jak i firm pożyczkowych. Senatorowie zwracali uwagę, że według przedstawicieli firm i rolników, to rozwiązanie może utrudnić rolnikom branie pożyczek leasingowych na zakup sprzętu rolniczego.

"To się nazywa pożyczka leasingowa, ale to jest błąd, bo to jest pożyczka lombardowa, ma jej stałe elementy - udostępnienie kapitału w zamian za zabezpieczenie na przedmiocie. Zabezpieczeniem może być zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie albo zastaw rejestrowy" - mówił w Senacie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Dodał, że przyjęcie zapisów o tym, że rolnikom przysługuje taka sama ochrona jak konsumentom, oznacza, że odsetki od takiej pożyczki nie będą mogły przekroczyć poziomu wynikającego z kodeksu cywilnego, zaś koszty odsetkowe nie będą wyższe niż 45 proc. Poza tym - zdaniem wiceministra - rolnicy będą lepiej chronieni w razie sprzedaży przedmiotu, będącego zabezpieczeniem.

"Obecnie jest tak, że jeśli zabezpieczeniem pożyczki na 30 tys. zł jest przedmiot o wartości 45 tys. zł, to w razie niespłacenia pożyczki przedmiot przepada. Gdy wejdą w życie te przepisy, to wtedy przedmiot trzeba będzie sprzedać i jeśli wartość sprzedaży przekroczy wartość pożyczki powiększonej o koszty, wtedy rolnik dostanie tę nadwyżkę" - tłumaczył Patkowski.

Głosowanie nad ustawą ma odbyć się pod koniec posiedzenia Senatu.

