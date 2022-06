Senat: Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych - do prezydenta

Senat nie zaproponował poprawek do noweli ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, tym samym trafi ona do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 80 senatorów, trzech było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Resort rolnictwa informował, że nowelizacja wychodzi na przeciw oczekiwaniom producentów rolnych, którzy są w kontakcie z ARiMR i stawia większy akcent na elektroniczny obieg dokumentów. Nowe przepisy mają również uprościć archiwizowanie dokumentów przez Agencję, ponieważ będzie ona mogła być prowadzona także w formie elektronicznym

Ustawa umożliwi rolnikom składanie wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski te były przyjmowane w wersji papierowej.

Nowelizacja ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013.

Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Nowela precyzuje też przepisy dotyczące postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.

W trakcie prac w Sejmie ustawę rozszerzono o zmiany w przepisach dot. gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Jedna ze zmian zakładała przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw. Druga zmiana rozszerzyła katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.

