Senat: ustawa o nawozach i nawożeniu - bez poprawek

Senat poparł w czwartek ustawę o nawozach i nawożeniu nie wnosząc do niej poprawek. Ustawa wdraża unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Nowe przepisy powierzają nadzór nad handlem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za ustawą.

Unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych.

W Rzeczypospolitej Polskiej organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Zaproponowano również, aby ocenę i monitorowanie jednostek oceniających prowadziło Polskie Centrum Akredytacji.

W znowelizowanej 6 maja br. przez Sejm ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Ograniczanie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z propozycję KE dot. Europejskiego Zielonego Ładu. Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

Zmiana przepisów dotyczy ponadto przeniesienia kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz kontroluje obrót środkami ich ochrony oraz stosowaniem tych środków. Dlatego też, by zapewnić pełną ochronę zdrowia roślin i zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin trzeba powierzyć PIORiN również nadzór nad wprowadzaniem do obrotu tych nawozów i środków.

W ocenie resortu rolnictwa, przeniesienie kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin nie spowoduje dużego obciążenia PIORiN. Nie przewidziano na to dodatkowych pieniędzy.

Nowela przewiduje, że większość przepisów zacznie obowiązywać dzień po ogłoszeniu. Według ministerstwa, tak krótki termin wejścia w życie ustawy wynika z konieczności jak najszybszego wdrożenia do polskiego prawodawstwa unijnych przepisów, które obowiązują od 16 kwietnia br. Przepisy dotyczące przejęcia kompetencji przez PIORiN wejdą w życie 1 lipca br., a dotyczące zakazu stosowania mocznika - od 1 sierpnia 2021 r.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.