Senat: Ustawa rozszerzająca kompetencje PFR w związku z koronawirusem - do komisji senackiej

Dwie senackie komisje: budżetu i finansów publicznych oraz gospodarki narodowej i innowacyjności w poniedziałek o godz. 22. na wspólnym posiedzeniu zajmą się ustawą rozszerzającą kompetencje PFR dot. wsparcia przedsiębiorców w zw. z koronawirusem. Komisja budżetu rekomenduje dwie poprawki legislacyjne.

W poniedziałek Senat zajął się procedowaniem nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, która rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

Rano w tej sprawie odbyły się posiedzenia dwóch senackich komisji: gospodarki narodowej i innowacyjności - komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; a także budżetu i finansów publicznych - tutaj komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek o charakterze legislacyjnym.

Podczas popołudniowego posiedzenia plenarnego Senatu przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Marek Pęk powiedział, że ustawa nie wywołała żadnych kontrowersji na posiedzeniu komisji; została przyjęta bez poprawek.

Z kolei przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina zwrócił się z prośbą do Senatu, by ten przyjął ustawę wraz z dwiema poprawkami. Jak mówił, mają one charakter legislacyjno - prawny. Jedna z nich usuwa z przepisu zbędne powtórzenia.

"Przyjęta przez komisję nowela poszerza spektrum zadań, które mogą być dofinansowane przez PFR o wspomaganie działań mających przeciwdziałać kryzysowi związanemu z szerzeniem się zakażeń koronawirusem. Do zadań PFR będzie należało podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych" - mówił Kleina, prezentując ustawę.

Jak dodał, PFR będzie m.in. udzielał wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym kryzysem wywołanym koronawirusem.

"Udzielane przez PFR finansowanie trafi przede wszystkim do poszkodowanych mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm" - powiedział. Dodał, że w latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 11 700 000 000 zł.

Obecna na posiedzeniu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz wskazała, że ustawa ta jest jedną z pakietu ustaw, "daje oprzyrządowanie do realizacji całej tarczy antykryzysowej".

"To jest ten komponent inwestycyjny. Dokapitalizowanie PFR w celu utworzenia funduszu na proste inwestycje w podmioty, które na mocy prawa bankowego dzisiaj nie mogłyby uzyskiwać tego typu pomocy. Mówimy tutaj o inwestycjach, wsparciu przedsiębiorców, o pożyczkach, także pożyczkach dla małych i średnich firm, dla których dzisiaj PFR praktycznie nie ma oferty" - tłumaczyła.

Jak dodała, chodzi o m.in. nabywanie obligacji, wierzytelności, przystępowanie do spółek osobowych.

"Drugi ważny komponent to jest także element, który jest związany z instrumentem leasingowym, utworzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu, w wysokości 1 mld 700 mln zł" - powiedziała.

Jak przekazała szefowa MR, "po uchwaleniu tej ustawy, instrumenty będą gotowe do wsparcia rynku od drugiego tygodnia kwietnia".

Ustawa ma być poddana pod głosowanie w najbliższym bloku głosowań. Senat ogłosił przerwę do godz. 23. w poniedziałek.

Sejm w nocy z piątku na sobotę uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju. To jedna z ustaw należących do Tarczy Antykryzysowej.

Zgodnie z zapisami, ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.