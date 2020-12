Senat: Ustawa ws. rozliczania się gmin z odpadów wraca do Sejmu

Senat w środę zaproponował kilka poprawek do noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki niej samorządy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie do wszystkich wytworzonych.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, jeden był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. W związku z poparciem kilku poprawek - część precyzujących - nowelą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ponownie zajmie się Sejm. Jedna ze zmian ustala datę wejścia w życie ustawy na 31 grudnia br. Inna z kolei, pozwala na zawieszenie poboru kar od gmin, które nie wywiązały się z uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów.

Zgodnie z nowymi przepisami, gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów, a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania. Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych.

Gminy za 2020 r. będą obliczały poziom recyklingu w odniesieniu do czterech frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), czyli tak jak do tej pory. Według ministerstwa korzystniejszy sposób rozliczania odpadów pozwoli zaoszczędzić gminom ok. 900 mln zł na karach, które musiałby zapłacić.

Zgodnie z nowelą, metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r.

Celem noweli jest również uwolnienie ograniczonego obecnie potencjału spalarni odpadów. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązującego limitu 30 proc. termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.