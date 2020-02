Senat: w piątek będzie można składać poprawki do budżetu na 2020 r.

W piątek senatorowie będą mogli składać poprawki do budżetu na 2020 r. - poinformował przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina (KO). Komisja ta w czwartek wysłuchała informacji nt. niektórych części budżetu, m.in. dotyczących podatków.

Jak powiedział Kleina, w piątek komisja budżetu zapozna się ze sprawozdaniami senackich komisji branżowych, które analizowały poszczególne części ustawy budżetowej na 2020 r.

"Wtedy po tej prezentacji (...) będzie czas na to, żeby senatorowie, członkowie komisji także składali propozycje swoich poprawek do ustawy budżetowej na rok bieżący. Planujemy wstępnie, że o 14 będzie już głosowanie nad poszczególnymi poprawkami do ustawy budżetowej" - dodał.

Senatorowie wysłuchali w czwartek informacji nt. części budżetu dotyczących Najwyższej Izby Kontroli (NIK); budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych; Głównego Urzędu Statystycznego (GUS); podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa; obsługi długu Skarbu Państwa; rezerwy ogólnej i rezerw celowych; budżetów wojewodów; a także planów finansowych: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS; Funduszu Reprywatyzacji; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF); Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Leszek Skiba zapewniał, że budżet na 2020 r. jest zgodny z regułą wydatkową, która pozwala na ograniczenie wzrostu wydatków. Dodał, że łączne dochody w budżetu wynoszą 435 mld 340 mln zł, z czego większość pochodzi z podatków.

"Budżet ten cechuje to, że wydatki są na tym samym poziomie na którym są dochody, czyli deficyt jest zerowy. Łączna suma limitów wydatkowych przewidzianych na rok 2020 to także 435 mld 340 mln zł" - dodał.

Ustawa budżetowa na 2020 r. została przyjęta przez Sejm 14 lutego. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Według rządu ustawa przewiduje środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500 plus (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); tzw. trzynastki dla emerytów i rencistów; podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.; wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu "Dobry start"; wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem "Za życiem"; program "Mama4+"; waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł. Wzrosnąć ma również najniższa emerytura do 1200 zł. Rząd szacuje, że wzrost emerytur kosztować będzie ok. 8,7 mld zł.

Wśród wydatków znalazły się także: program "Senior+"; zwiększenie wydatków na obronę narodową (o ok. 5 mld zł środków więcej niż w 2019 r.); wzrost płac w budżetówce; inwestycje kolejowe i drogowe; realizacja zadań finansowanych Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.