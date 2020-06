Senat wprowadził ponad 100 poprawek do ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0

Centrum Informacyjne Senatu (CIS) przekazało w czwartek późnym wieczorem informację o poprawkach przyjętych przez Izbę Wyższą do ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0. CIS podało, że Izba wprowadziła do specustawy 126 poprawek. Poprawkami Senatu zajmie się w piątek Sejm.

We wprowadzonych poprawkach do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19 Senat uznał m.in., że dopłaty powinny być dokonywane do kredytów, w odniesieniu do których nie ma zaległości w spłacie. Podmiotem udzielającym dopłaty stanowiącej pomoc publiczną dla przedsiębiorcy powinien być - zdaniem Senatu - Bank Gospodarstwa Krajowego. CIS podało również, że senatorowie zgłosili też szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, które mają na celu zapobieżenie kryzysom w małych bankach spółdzielczych.

Z informacji CIS wynika również, że Senat opowiedział się za tym, by samorządy, przez wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20 proc. dochodów w stosunku do analogicznego okresu z roku 2019, nie opłacały tzw. janosikowego. Izba uznała też, że do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, nie zaliczało się skutków finansowych wynikających z udzielenia ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów szczególnych wydanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

Senat wprowadził także poprawki, które - jak wyjaśnił CIS - "zapewniają odliczenia podatkowe dla podatników, wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z epidemią COVID-19, w przypadku gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego".

Senat uznał także, że szeroko rozumiane instytucje kultury powinny mieć możliwość uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Chodzi o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii. Senat zaproponował ponadto poprawki, rozszerzające możliwość korzystania z rozwiązań zawartych w Tarczy antykryzysowej przez organizacje pozarządowe.

Senat uznał za zasadne, by okresie kryzysu wywołanego koronawirusem przesunąć o rok termin wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych w jednostkach samorządu terytorialnego. "Rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw kryzysowi finansowemu, z jakim będą musiały się mierzyć jednostki samorządu terytorialnego oraz wprowadza dla tych jednostek nowy instrument prawny dla uzyskiwania dodatkowych oszczędności" - podkreśliło CIS w komunikacie.

Senatorowie zdecydowali także o dodaniu do specustawy rozwiązania zwiększającego przejrzystość zamówień udzielanych w związku z pandemią. "Inne poprawki Senatu dotyczą ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem" - poinformowano.

Senat zaproponował też rozwiązania, umożliwiające "terminową realizację priorytetowego zadania, jakim jest udzielenie szybkiej pomocy podmiotom dotkniętym negatywnymi konsekwencjami COVID-19". "Z uwagi na mogące powstać trudne do odwrócenia skutki w postaci zwolnień pracowników, utraty płynności finansowej lub upadłości przedsiębiorców, należy zagwarantować, że środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci świadczenia na ochronę miejsc pracy trafią do beneficjentów możliwie szybko. Mając na uwadze ograniczone zasoby kadrowe wojewódzkich urzędów pracy i olbrzymią skalę składanych wniosków, urzędy te w pierwszej kolejności powinny skupić się na rozpatrywaniu wniosków i uruchamianiu pomocy, natomiast badanie prawidłowości wydatkowania środków, jako zadanie mniej pilne, powinno zostać rozłożone w czasie" - uzasadniło decyzję senatorów CIS.

Senat zdecydował także, aby limit odprawy, odszkodowania albo innego świadczenia wypłacanego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 15gd specustawy COVID-19 nie miał zastosowania do osób powyżej 65. roku życia oraz osób przechodzących na emeryturę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zdaniem Senatu, doprecyzowania wymaga też definicja określenia "powierzchnia handlowa" w galeriach handlowych powyżej 2000 m2, zawarta w art. 15ze specustawy COVID-19, w taki sposób, aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Senatorowie chcą, by zmiana ta weszła w życie z mocą wsteczną, od dnia 31 marca 2020 r.

Inna zmiana uchwalona przez Senat ma na celu doprecyzowanie przepisu dotyczącego niezwracania nadawcom przez operatorów pocztowych przesyłek, których doręczenie adresatom nie było możliwe w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów. Senat zaproponował, aby w czasie trwania obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych adresata z powodu COVID-19 nie były podejmowane próby doręczenia adresowanych do niego przesyłek, a także, aby przesyłki te nie były w tym okresie zwracane do nadawcy. Jednocześnie Senat chce, by operator pocztowy podejmował próbę doręczenia przesyłki po upływie okresu, w którym adresat znajdował się w obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Senat wprowadził też poprawkę, ograniczającą możliwość składania wniosków o zawieszenie wykonania umowy kredytowej najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. "Oświadczenie kredytobiorcy o utracie pracy albo źródła dochodów, ubiegającego się o zawieszenie wykonania umowy kredytowej, składane było pod rygorem odpowiedzialności karnej" - podał CIS.

Z informacji CIS wynika , że Senat uznał, iż zmiana przepisów Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych, Kodeksu postępowania cywilnego i prawa budowlanego nie powinna następować w trybie tzw. Tarczy 4.0. Dlatego wykreślił z niej przepisy, zmieniające te ustawy.

"Senat przyjął również szereg poprawek doprecyzowujących przepisy, eliminujących wątpliwości interpretacyjne, korygujących dostrzeżone na etapie prac senackich uchybienia i luki, usuwających błędy legislacyjne oraz eliminujących przepisy niemające charakteru normatywnego albo bezprzedmiotowe" - podało CIS.

Poprawkami Senatu zajmie się w piątek Sejm.

Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.