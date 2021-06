Senat: Wycofano poprawki do projektu złagodzenia tzw. ustawy odległościowej

Podczas posiedzenia komisji infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji oraz ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał poprawki do projektu łagodzącego tzw. ustawę odległościową. Zapowiedział przygotowywanie nowelizacji przepisów w zakresie odblokowania energetyki wiatrowej.

Podczas środowego posiedzenia senacka Komisja Infrastruktury, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza zajmowały się rozpatrzeniem wniosków zgłoszonych na wcześniejszym, czerwcowym posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Przewodniczący komisji ustawodawczej, senator Krzysztof Kwiatkowski (niezależny) wycofał poprawki zmierzające w praktyce do zmiany zasady 10H na 5H oraz dotyczące ograniczenia tej zasady - jak powiedział - "dwukierunkowo w kontekście nowych inwestycji wiatrowych".

"Wycofuję poprawki, które zgłaszałem. Publicznie deklaruję, że będziemy przygotowywać nowelizację przepisów w zakresie odblokowania energetyki wiatrowej, która jak się dzisiaj okazało była zablokowana w oparciu o materiały, które nie miały statusu badania naukowego" - powiedział Kwiatkowski podczas posiedzenia połączonych komisji.

Zwrócił uwagę, że zmianę przepisów prawa, którą wprowadzono w 2016 r., "ograniczając możliwość rozwoju energetyki wiatrowej podjęto w oparciu o dokument, który miał status opinii, a nie badania naukowego (...), który nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji".

Jak przyznała podczas środowych obrad komisji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka, stanowisko, które stało się podstawą do zmiany przepisów w 2016 r. "miało status tylko opinii i nie uzyskało nigdy statusu zweryfikowanego opracowania naukowego popartego badaniami terenowymi".

"Było to wyłącznie, zgodnie z informacją Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, uogólnienie syntetyczne, podsumowanie analiz pochodzących z innych opracowań" - stwierdziła. Dodała, że nie przedstawiono nigdy klucza doboru opracowań do przygotowania takiej opinii. "Opinia ta z uwagi na brak weryfikacji w formie badań nie powinna mieć charakteru wyznaczającego" - powiedziała wiceszefowa MRPiT.

Zgodnie z pierwotnym projektem w ustawie odległościowej złagodzeniu miałaby ulec "odwrotna zasada 10H", która przewiduje zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych.

Senat zaproponował w swoim projekcie wprowadzenie do ustawy odległościowej przepisu, zgodnie z którym odległość ta uległaby zmniejszeniu do 5H, zdefiniowanego analogicznie do 10H - jako pięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty. Projekt zakłada natomiast utrzymanie zasady 10H jako minimalnej odległości budowy wiatraka od zabudowań. W trakcie posiedzenia plenarnego 10 czerwca br. senator Kwiatkowski zaproponował, by jeszcze bardziej zmienić pierwotne założenia i minimalną odległość wiatraka od zabudowań także wyznaczyć na 5H. Kwiatkowski wycofał także swój wniosek o bezzwłoczne przejście do III czytania. M.in. dlatego, że reprezentujący rząd wiceminister rozwoju Robert Tomanek obiecał dostarczenie senatorom kolejnych danych i wyników badań nt. wpływu turbin na otoczenie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl