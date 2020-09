Senat za drugą tarczą dla turystyki z poprawkami

Senat opowiedział się w piątek za tzw. drugą tarczą antykryzysową dla turystyki, wraz z częścią zgłoszonych poprawek. Za uchwałą o poparciu ustawy głosowało 95 senatorów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Senackie poprawki do ustawy znoszą m.in. przyjęte przez Sejm rozwiązanie, aby z ustawy byli wyłączeni organizatorzy turystyki, wpisani do rejestru po 7 marca.

Rozszerzony też został zbór beneficjentów dodatkowego świadczenia postojowego, w tym również o podmioty prowadzące działalność związane z projekcją filmów. Jednocześnie Senat obniżył próg uprawniający do takiego świadczenia - wystarczy, że przychód spadnie o 75 a nie o 80 proc., jak proponował Sejm.

Jednocześnie beneficjenci zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do 30 września, a próg spadku przychodu, którego przekroczenie uprawnia do niepłacenia składek obniżono z 80 do 75 proc. Rozwiązaniem tym objęto również kina.

Konieczność nowelizacji przepisów wynika z uchwalonej jeszcze w marcu tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0, zgodnie z którą biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Drugą opcją był zwrot pieniędzy. W tym jednak przypadku klient musiałby czekać na to do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

Zgodnie z nowymi przepisami organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

Wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

Przepisy stanowią, że UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowela tworzy ponadto Turystyczny Fundusz Pomocowy, którego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej jak obecny kryzys wywołany koronawirusem.