Senat za poprawkami do nowelizacji wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT

Senat opowiedział się w piątek za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa bankowego, która wprowadza tzw. pakiet SLIM VAT 2. Pakiet ten ma uprościć rozliczenie przez podatników podatku od towarów i usług.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw.

Senatorowie zgłosili do noweli osiem poprawek. Jedna z nich zmierza do rezygnacji z warunku skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego VAT w postaci wymogu posiadania przez wierzyciela statusu podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się tej korekty.

Kolejne cztery poprawki zmierzają do tego, aby w przypadku przekazania środków pieniężnych na rachunek techniczny, podatnik VAT mógł nie tylko wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę tych środków, lecz także wskazać w tym wniosku dyspozycję wypłaty środków na wskazany rachunek.

Kolejna poprawka ustanawia przepis przejściowy, zgodnie z którym zmienione przepisy ustawy o podatku VAT będą miały zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy. Chodzi o wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 30 września 2021 roku.

Następna poprawka to przepis przejściowy odnoszący się do dostaw komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych oraz części akcesoriów do nich.

Ostatnia z poprawek zmierza do skorelowania terminu wejścia w życie niektórych przepisów merytorycznych podatku o VAT oraz przepisu przejściowego, który odnosi się do tych przepisów merytorycznie.

Według resortu finansów, celem proponowanych w noweli rozwiązań jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

SLIM VAT 2 wprowadza m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt.

Ustawa wydłuża również termin na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat, upraszcza sposób obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości, a także wprowadza możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Pakiet SLIM VAT 2, wprowadza ponadto do ustawy o VAT regulację, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach została też zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

