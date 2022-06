Senat za poprawkami do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

Senat zaproponował w środę poprawki do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków. Ustawa rozszerza zakres definicji odpadów ze statków, reguluje także kwestię odbioru tych nieczystości.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, przeciw był 1, nikt nie wstrzymał się. Wcześniej odrzucono wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przyjęte poprawki mają charakter legislacyjny. Podczas drugiego czytania wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski prosił, by Senat przyjął ustawę bez poprawek, gdyż nie wnoszą one nic merytorycznego. Podkreślił, że ustawa musi jak najszybciej trafić na biurko prezydenta.

Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków jest wdrożeniem unijnej dyrektywy. Zakłada, że podmiot zarządzający portem lub przystanią morską zapewnia statkom korzystającym z portu lub przystani morskiej dostęp na jego terenie do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. Za odbiór i przetwarzanie odpadów ze statków armatorzy wnoszą opłaty: pośrednią, dodatkową i specjalną. Opłatę pośrednią, czyli opłatę za świadczenie usług portowych w zakresie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, uiszcza się za każdy statek niezależnie od faktycznego odprowadzania odpadów ze statków. Ma to zniechęcać do nielegalnych zrzutów odpadów do morza.

Zgodnie z ustawą opłata pośrednia obejmie koszty pośrednie oraz co najmniej 30 proc. całkowitych kosztów bezpośrednich rzeczywistego odprowadzania i przetwarzania odpadów ze statków w roku poprzedzającym, z możliwością uwzględnienia również kosztów związanych z przewidywanym natężeniem ruchu w roku następnym.

Ustawa wróci teraz do Sejmu.

